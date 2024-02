Sei Nazioni, tutto in diretta su Sky Sport e NOW

L’edizione 2024 del Guinness Sei Nazioni di rugby sarà in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo. Le 5 sfide degli Azzurri allenati da Gonzalo Quesada saranno in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, oltre a essere visibili anche in chiaro in diretta su TV8.

Il Sei Nazioni in diretta su Sky e in streaming su NOW

Da 25 anni, il Sei Nazioni rappresenta il meglio del rugby d’Europa. La prima edizione andò in scena nel 2000 quando l’Italia si unì a Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia per rinnovare una gloriosa tradizione iniziata nel 1883. Da allora, ogni anno i migliori giocatori delle sei squadre nazionali impegnate sono protagonisti di 15 sfide, 15 puntate di una emozionante serie in cui le rivalità, i colpi di scena e i legami tra i tifosi e i propri eroi non hanno eguali nello sport europeo. Il Sei Nazioni sarà su Sky e in streaming su NOW anche nel 2025.