Lamaro e compagni vogliono togliersi di dosso la brutta impressione lasciata a tutti in occasione delle sconfitte alla Rugby World Cup contro All Blacks e Francia ritrovando invece quella verve che aveva contraddistinto il periodo di novembre 2022 e febbraio e marzo 2023, quando è vero che nel Sei Nazioni in particolare non arrivò nessuna vittoria, ma l’Italia dimostrò di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre. Per fare questo bisognerà sicuramente essere forti di testa, ma anche far vedere – in poco tempo – di aver recepito e lavorato sulle nuove idee portate da Gonzalo Quesada, il ct argentino che ha fatto capire che la volontà sarà quella di trovare una maggiore stabilità difensiva, e nelle uscite sotto pressione, per poi provare a scatenare le volate offensive di una squadra a cui non mancano estro velocità.