Sei Nazioni, gli Azzurri per la Francia

Il Ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per la sfida di Lille contro la Francia del 25 febbraio, terza giornata del Sei Nazioni 2024. Tanti i cambi nella rosa Azzurra

Settimana di pausa per gli Azzurri dopo le prime due partite del Sei Nazioni. Ma dopo Inghilterra e Irlanda è già tempo di pensare alla sfida di domenica 25 febbraio a Lille contro la Francia, come sempre in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Chi ci sarà? Intanto, in prima linea torna disponibile Simone Ferrari. Il suo infortunio è superato. Quello di Marco Riccioni ancora no. Così come quelli di Sebastian Negri e Lorenzo Cannone in terza linea e di Edoardo Iachizzi, seconda linea, al suo posto chiamato Matteo Canali già in gruppo la scorsa settimana.



Allan a riposo, c'è Marin. Prima assoluta per Lynagh Fra i tre-quarti spiccano le convocazioni di due potenziali esordienti. François Mey e Louis Lynagh. François Mey, 20 anni, era già stato in gruppo nel raduno di gennaio a Verona. Una prima assoluta invece per Louis Lynagh, ala degli Harlequins che dalla prossima stagione giocherà a Treviso. Là dove è nato 23 anni fa. Figlio di Michael, stella dei Wallabies campioni del mondo nel 1991 e della Benetton di quegli anni. E Tommaso Allan? Non c’è. Per sua scelta. Il giocatore più esperto del gruppo azzurro ha chiesto un periodo di riposo ulteriore. Gonzalo Quesada ed il suo staff glielo hanno concesso. Riposati. Pensa a te stesso. Poi ne riparleremo più avanti. Ti aspettiamo. Lo aspettiamo. Affidandoci e fidandoci dei 33 chiamati per la sfida coi Bleus (partita da seguire live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro in diretta su TV8).

Allan: "Decisione per niente facile" "Questa decisione non è stata per niente facile. E' stato un anno molto faticoso sia fisicamente che mentalmente", le parole dell'Azzurro trequarti del Perpignan sui social. "Stare lontano dalla mia famiglia per mesi consecutivi ha solo reso il tutto ancora più duro. La decisione è stata fatta per il mio benessere e per quello della squadra. Grazie come sempre del vostro continuo supporto. Forza Italia". Quesada: "Uomini prima ancora degli atleti al centro nostre valutazioni" “Tommaso è un eccellente professionista e, cosa ancor più importante, una persona di indiscutibile valore", le parole del CT Gonzalo Quesada al sito della FIR. "Gli uomini, prima ancora degli atleti, sono al centro delle nostre valutazioni ed è per questo che, dopo esserci confrontati con Tommaso e aver pienamente compreso le sue necessità, abbiamo deciso insieme a lui per un periodo di riposo addizionale”.

La lista aggiornata dei convocati Piloni Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 37 caps) Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente) Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente) Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 2 caps) Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 18 caps) Tallonatori Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 19 caps) Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps) Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 20 caps) Seconde Linee Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente) Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps) Federico RUZZA (Benetton Rugby, 51 caps) Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 5 caps) Terze Linee Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap) Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps) Michele LAMARO (Benetton Rugby, 35 caps) Ross VINTCENT (Exeter, 1 cap) Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 19 caps) Mediani di Mischia Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps) Martin PAGE-RELO (Lione, 5 caps) Stephen VARNEY (Gloucester, 26 caps) Mediani di Apertura Paolo GARBISI (Montpellier, 33 caps) Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps) Centri Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 32 caps) Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 14 caps) Federico MORI (Bayonne, 15 caps) Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps) Ali/Estremi Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps) Monty IOANE (Lione 27 caps) Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap) Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente) Francois MEY (Clermont, esordiente) Lorenzo PANI (Zebre Parma, 7 caps)

Il Sei Nazioni live su Sky e NOW 3^ giornata Sabato 24 febbraio Ore 15.15: Irlanda-Galles, Sky Sport e NOW

Ore 17.45: Scozia-Inghilterra Sky Sport e NOW Domenica 25 febbraio Ore 16: Francia-ITALIA, Sky Sport Uno, TV8 e NOW 4^ giornata Sabato 9 marzo Ore 15.15: ITALIA-Scozia, Sky Sport Uno, TV8 e NOW

Ore 17.45: Inghilterra-Irlanda, Sky Sport e NOW Domenica 10 marzo Ore 16: Galles-Francia, Sky Sport e NOW 5^ giornata Sabato 16 marzo Ore 15.15: Galles-Italia, Sky Sport Uno, TV8 e NOW

Ore 17.45: Irlanda-Scozia, Sky Sport e NOW

Ore 21: Francia-Inghilterra, Sky Sport e NOW