L'Italia sfiora l'impresa con la Francia nella 3^ giornata del Sei Nazioni. A Lilla finisce 13-13, con Garbisi sfortunato che manda sul palo il calcio che avrebbe assicurato una storica vittoria all'81'. Francesi che hanno giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Danty. Il 9 marzo si torna in campo con la Scozia: diretta Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia a pochi centimetri dalla storia. Un palo nega agli azzurri una vittoria in Francia che mai era arrivata nel Sei Nazioni. Sul 13 pari all'81', Garbisi è sfortunato: l'ovale cade dal sostegno, il n°10 è costretto a calciare in fretta e prende il palo. Ma come si era arrivati in quella situazione contro la 4^ squadra più forte del mondo secondo il ranking? Pur giocando indoor, gli azzurri a Lille hanno tenuto botta alla partenza a razzo dei Bleus, avanti 10-0 dopo appena un quarto d'ora. Leziosi e sempre alla ricerca dello spettacolo, i padroni di casa non concretizzano e così vanno al riposo sopra 10-3, dopo che Danty viene ammonito per un placcaggio pericoloso. Il giallo/arancione però diventa rosso dopo l'intervento del bunker. L'Italia sfrutta la superiorità numerica, giocando con calma e freddezza tutta la ripresa. Prima un calcio di Garbisi, poi la meta del pareggio del solito Capuozzo. Fino all'incredibile epilogo, che lascia un po' di amaro in bocca davanti a una delle migliori versioni recenti dell'Italrugby. Si torna in campo il 9 marzo all'Olimpico contro la Scozia: tutto in diretta Sky Sport e in streaming su NOW.

FRANCIA - ITALIA 13-13

Marcatori: 5' Ollivon (FR, m) Ramos (tr), 14' Ramos (F, cp), 40' Page-Relo (IT, cp), 44' Ramos (F, cp), 61' Garbisi (I, cp), 69' Capuozzo (I, m) Garbisi (tr)

