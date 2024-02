Under 20, Francia-Italia LIVE alle 21 su Sky

Opportunità importante per i ragazzi di Massimo Brunello in trasferta al Raoul Barriere di Beziers, dove alle 21:00 (diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW) affronteranno i pari età transalpini ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT ascolta articolo

Dopo la sconfitta interna contro l’Inghilterra e la vittoria sfuggita di mano negli ultimi minuti in trasferta contro la corazzata irlandese, l’Italia Under 20 torna in campo nella terza giornata del Sei Nazioni di categoria. Lo stadio Raoul Barriere di Beziers sarà lo scenario dello scontro tra i padroni di casa della Francia e gli Azzurrini. Alle 21, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, i ragazzi di Massimo Brunello si giocheranno le proprie chances di ottenere la prima vittoria nell’edizione 2024 del Sei Nazioni di categoria. Possibilità aumentate dal forte turnover che lo staff transalpino ha operato in vista della sfida. Cambiamenti già annunciati da una lista di convocati notevolmente differente dalle precedenti e confermati dopo la diramazione della formazione ufficiale per la gara. Dal XV sono assenti non solo Posolo Tuilagi e Marko Gazzotti, campioni del mondo a livello giovanile lo scorso anno e quest’anno già aggregati alla nazionale maggiore, ma anche facce già viste nel Torneo come la coppia di Brive formata da Leo Carbonneau e Mathis Ferté e il trio di terze linee formato da Patrick Tuifua, Joe Quere Karaba e Mathis Castro Ferreira, che avevano tutti ben figurato nelle precedenti apparizioni.

Le novità in casa francese Rispetto alla gara vinta in Scozia nella seconda giornata la Francia ripropone 7 giocatori dei 15 partiti dal primo minuto, 11 dei 23 convocati. Otto giocatori fra i titolari per l’Italia sono classe 2005, il più piccolo dei due anni compresi nella categoria. In campo ci saranno sei giocatori scesi in campo a gennaio a Viadana nel match vinto dall’Italia contro la formazione di sviluppo della U20 francese. L’allenatore Sebastien Calvet spiega: "Il terzo match del Sei Nazioni è sempre un momento chiave. Si giocano anche il Top 14 e la ProD2 e gli infortuni implicano una rotazione della rosa. Ma questo ci offre anche l’opportunità di valutare dei giocatori che possano alimentare il gruppo degli under 20 al mondiale di categoria e di far crescere le competenze dei giocatori al primo anno. Contro un’Italia all’altezza dei migliori del Torneo è un’occasione per noi di continuare a crescere insieme". Malgrado molto rimaneggiati rispetto alle potenzialità assolute della squadra, i Bleuets rimangono assai temibili, soprattutto tra le mura amiche.

"Non sarà come a Viadana" Dopo una partenza non eccezionale contro l’Inghilterra, la prestazione di Cork ha rinfrancato gli spiriti della nazionale italiana, che ha dimostrato di avere le carte per sfidare le migliori squadre del Torneo. Per tentare l’impresa corsara Brunello e lo staff azzurro si sono affidati al gruppo che ha sfiorato la vittoria in Irlanda, con due cambi nel XV rispetto alla scorsa gara: Valerio Siciliano partirà titolare nel ruolo di tallonatore, mentre Nicholas Gasperini entrerà a match in corso; in seconda linea Samuele Mirenzi prende il posto di Tommaso Redondi. In più, in panchina Mattia Midena è pronto al proprio debutto nel Torneo, mentre torna il trequarti Francesco Imberti, già presente contro l’Inghilterra. Per mettere in difficoltà la Francia, l’Italia dovrà imporsi prima di tutto nelle fasi di conquista. Se la mischia ordinata non preoccupa dopo la prestazione maiuscola in Irlanda, la rimessa laterale dovrà essere aggiustata per avere palloni a disposizione dove poter mettere in moto il proprio sistema offensivo. Quando l’Italia ha la palla ha dimostrato di poter fare male sia con le cariche degli avanti, dove alcuni nomi si sono distinti anche per la capacità di muoversi negli spazi, che con le corse dei trequarti, dove Marco Scalabrin è l’uomo che ha attirato maggiori attenzioni dopo la prestazione maiuscola della scorsa partita. "Affrontiamo la gara con il massimo rispetto per giocatori e staff avversari, cercando di fare tesoro dell’ultimo test amichevole disputato a Viadana, ma senza illuderci che quello sarà il contesto che ritroveremo anche a Beziers" ha avvertito il tecnico italiano Massimo Brunello. "Per quanto ci riguarda, sappiamo bene che ogni match richiede per noi un livello di applicazione sempre più alto, proseguendo nel percorso di maturazione visto tra il match inaugurale contro l’Inghilterra e quello di Cork contro l’Irlanda, che non nego ci abbia lasciato quella punta di rammarico che ho chiesto ai ragazzi di trasformare in energia positiva per la partita di venerdì".

Francia-Italia U20, le formazioni Francia U20 : 15 Xan Mosques, 14 Maxence Biasotto, 13 Fabien Brau-Boirie, 12 Robin Taccola, 11 Maxim Granell, 10 Jean Cotarmanac’h, 9 Lucas Zamora, 8 Mael Perrin, 7 Sialevailea Tolofua, 6 Noa Zinzin, 5 Antonin Corso, 4 Corentin Mezou, 3 Zinedine Aouad, 2 Robin Couly, 1 Lino Julien

A disposizione: 16 Lyam Akrab, 17 Sascha Mistrulli, 18 Thomas Duchene, 19 Hugo Descube, 20 Noa Traversier, 21 Thomas Souverbie, 22 Mathys Belaubre, 23 Oliver Cowie

A disposizione: 16 Nicholas Gasperini, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Giacomo Milano, 20 Mattia Midena, 21 Mattia Jimenez, 22 Francesco Imberti, 23 Patrick de Villiers A cura di OnRugby.it