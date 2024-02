Delusione o gioia? Italia a un palo dalla vittoria

Delusione per un mancato successo o, comunque, soddisfazione, per un pareggio contro la quarta squadra al mondo? Quando passerà un po' di tempo la seconda delle due, ma adesso è adesso difficile riuscire a non pensare a un'occasione persa con quel pallone finito sul palo allo scadere dopo il piazzato di Garbisi. E i francesi erano fermi a 10 metri? Più no che sì. Perché nessuno ha chiesto all’arbitro una verifica? La ripetizione del calcio sarebbe stata una logica conseguenza