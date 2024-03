United Rugby Championship, Zebre e Benetton su Sky

Il rugby su Sky non si ferma mai: archiviato il Sei Nazioni maschile, in partenza quello femminile, c'è anche lo United Rugby Championship con due italiane in corsa: le Zebre in campo contro il Leinster e il Benetton Treviso in Galles contro gli Scarlets. Gare in diretta sabato su Sky Sport Arena e NOW. Spazio anche al Super Rugby con la partita tra Blues e Crusaders (sabato alle ore 7.05, live su Sky Sport Max e NOW)

Con due formazioni italiane in corsa, prosegue anche su Sky e in streaming su NOW l’edizione 2023/2024 dello United Rugby Championship (URC), che ha negli irlandesi del Munster la squadra campione in carica. 16 in tutto le compagini iscritte, con protagoniste anche le Zebre di Parma e il Benetton Treviso, con i loro match sempre in onda su Sky e NOW. Il torneo mette in scena la dodicesima giornata e sabato 23 marzo saranno due le partite in onda, entrambe con protagoniste le due franchigie italiane.

Benetton in Galles contro gli Scarlets

La prima a scendere in campo sarà la compagine del Benetton, che a Llanelli, in Galles, affronterà i padroni di casa degli Scarlets. Si gioca al Parc y Scarlets della città gallese, con inizio alle ore 16. Diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Le Zebre ospitano a Parma il Leinster

In casa, invece, le Zebre, che allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma ospiteranno gli irlandesi del Leinster Rugby. Incontro in diretta a partire dalle ore 20.35, sempre su Sky Sport Arena e NOW.