Rugby, Azzurre per prevenzione dei tumori al seno

Presentato oggi il progetto Vittoria For Women – The Numbers of Prevention realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio dei tempi a supporto della prevenzione . Protagonista dell’iniziativa la maglia speciale che tutte le giocatrici della Nazionale Italiana Femminile di Rugby indosseranno sabato 20 aprile, nel pre-partita della sfida Italia-Scozia , ultimo appuntamento casalingo del Sei Nazioni Femminile 2024. La maglia “parlante” avrà il compito di sensibilizzare il pubblico che assisterà all’incontro, e in generale la popolazione, sulla prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Come esplicitato anche nel claim che accompagna il progetto “I numeri delle Azzurre, per i numeri della prevenzione”, a ogni numero di maglia delle rugbiste è stato associato un dato ufficiale per ricordare come l’adozione di pratiche e accorgimenti virtuosi possa rivelarsi la migliore attenzione che qualsiasi persona possa dedicare a se stessa.

A Parma visite senologiche gratuite e maglie all'asta

Sabato, all'esterno dello stadio Sergio Lanfranchi di Parma- dalle ore 15 fino alla conclusione del match- sarà presente anche il VittoriaBus, un centro di prevenzione e informazione itinerante che, gestito dalla Fondazione Specchio dei tempi, sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita per tutti i tifosi e non. Inoltre verrà riaperta la raccolta fondi in occasione di questa giornata e che, oltre ai consueti canali come il sito web o le donazioni in loco, vedrà la messa all’asta delle maglie personalizzate delle giocatrici azzurre. In particolare le maglie tecniche potranno essere aggiudicate in vari momenti: sia dopo la partita del 20 aprile che in occasione delle sei tappe del Vittoria for Women Tour in programma dal 26 giugno con la prima tappa di Milano Marittima fino al 27 luglio con la tappa finale in Campania.