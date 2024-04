Sei Nazioni femminile, Italia sfida Scozia su Sky

Nei sedici precedenti al Sei Nazioni tra le nazionali femminili di Italia e Scozia, le Azzurre si sono imposte 11 volte, ma stavolta la storia non basterà a garantire loro un successo contro un’avversaria sempre più degna come la Scozia. Sabato 20 aprile si gioca a Parma una delle sfide decisive per la corsa al terzo posto di questo Sei Nazioni femminile. Il gradino più basso del podio, dati i primi due alle corazzate Francia e Inghilterra, garantisce l’accesso diretto alla Rugby World Cup, ed è ambito anche da Irlanda e Galles, oltre che dalle contendenti che scenderanno sul campo del Lanfranchi. Se però l’Irlanda affronterà lo scoglio insormontabile rappresentato dalle Red Roses e le ragazze gallesi attendono una Francia in crescita dopo la strapazzata rifilata all’Italia, Azzurre e scozzesi si trovano di fronte a un bivio fondamentale, le une di fronte alle altre, in questo quarto turno del Torneo. La partita si preannuncia avvincente, dato l’estremo equilibrio che entrambe le formazioni hanno dimostrato nel loro Sei Nazioni fin qui: simili i passivi ottenuti per mano dell’Inghilterra (0-48 l’Italia, 0-46 la Scozia), una vittoria non banale in trasferta per entrambe (in Irlanda le Azzurre, in Galles le scozzesi), una sconfitta contro la Francia che lascia dubbi ma anche aspetti positivi. Tutte e due le squadre hanno grandi qualità nella linea delle trequarti e una terza linea da battaglia, reparto in cui l’Italia ritrova la capitana Elisa Giordano e la compagna di reparto Francesca Sgorbini, dopo il problema al naso che l’ha tolta dal campo in Irlanda-Italia. Dietro l’assenza per un infortunio alla caviglia toglie alle Azzurre una Emma Stevanin tra le migliori delle ultime due gare e costringe il tecnico Nanni Raineri ad aggiustare con l’inserimento di Francesca Granzotto all’ala, incontenibile nei minuti ottenuti dalla panchina contro la Francia, spostando d’Incà a numero 13. Dall’altra parte torna titolare la talentuosa Francesca McGhie, freccia all’arco della linea scozzese dotata di grandissima rapidità e recentemente ritornata da infortunio. Attenzione anche alle qualità di Emma Orr, 21enne di grande completezza tecnica e autrice di ben 23 placcaggi la scorsa settimana contro l’Inghilterra. Un altro recupero importante per le Azzurre è quello di Silvia Turani in prima linea. Mischia ordinata e rimessa laterale, con la Scozia che ha mostrato limiti particolarmente in questa seconda fase di gioco, saranno il terreno di scontro sul quale le padrone di casa vorranno imporsi per costringere la squadra avversaria a una carestia di possessi e averne invece a disposizione per mettere in azione la propria manovra offensiva, sempre efficace. Rispetto alla gara contro la Francia sarà essenziale essere in grado di mantenere il possesso nel punto d’incontro, dove la Scozia ha mostrato di saper mettere i bastoni tra le ruote alle avversarie con le tre terze linee Gallagher, Stewart e Malcolm. Si gioca alle 17:45 con fischio d’inizio affidato a Maggie Cogger-Orr.

