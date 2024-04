Sei Nazioni donne, l'Italia sfida il Galles su Sky

L'Italia chiude il Sei Nazioni femminile al Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles. Le azzurre vogliono vincere per tentare di agguantare il terzo posto. L'incontro è in programma sabato alle 13.15, in diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Ultima giornata del Sei Nazioni Femminile per l'Italia che chiuderà l'edizione 2024 del torneo al Millennium Stadium di Cardiff, con una delicatissima sfida contro il Galles, in programma sabato alle 13.15 su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Le due squadre arrivano alla fine della competizione dopo aver percorso strade diverse: il Galles ha giocato quattro partite raccogliendo quattro sconfitte, l’ultima all’Arms Park di Cardiff con un pesante passivo di 40-0 a favore della Francia. L’Italia al contrario, nonostante la sconfitta di Parma con la Scozia per 10-17, ha ancora qualche speranza, vincendo in Galles, di chiudere il torneo al terzo posto (in attesa del match fra Irlanda-Scozia) e qualificarsi automaticamente al prossimo Mondiale che si giocherà in Inghilterra nel 2025.

Si giocherà a Cardiff in un’atmosfera fantastica data anche dal tetto chiuso del Millennium Stadium. E proprio in trasferta le Azzurre godono di una buona statistica, considerato che negli ultimi 5 precedenti fra Galles e Italia, le ragazze ora guidate da Giovanni Raineri, hanno vinto tre volte all’Arms Park, con una sola sconfitta nell’edizione 2023 per 10-36 a Parma e un pareggio nel 2019 nel match giocatosi a Lecce. Nelle ultime cinque edizioni del Sei Nazioni femminile il Galles ha chiuso il torneo senza successi soltanto nel 2020, nell’anno della pandemia Covid quando raccolse un solo punto. L’Italia vorrà invece raccogliere la seconda vittoria in questa edizione confermando la buona prestazione nel successo storico con l’Irlanda a Dublino e dimenticando la sconfitta con la Scozia, alla quale sta contendendo il terzo posto in classifica.