Rugby, le Autumn Nations Series al via su Sky

Su Sky e NOW è un novembre mondiale con 21 test match in diretta. Si parte sabato 2 novembre con due sfide “intercontinentali”: alle 16.10 a Twickenham l'Inghilterra sfida gli All Blacks e alle 18.40, a Murrayfield, la Scozia ospita le Fiji. L’Italia sarà in campo contro Argentina (9 novembre), Georgia (17 novembre) e All Blacks (23 novembre) ascolta articolo

Con l’inizio del mese di novembre, come da tradizione, tornano i grandi test match del rugby internazionale. Il meglio della palla ovale mondiale si confronta in diretta nelle “Autumn Nations Series” su Sky e in streaming su NOW, con ben 21 sfide tutte da vivere in diretta tra il 2 e il 30 novembre.

Oggi Inghilterra-All Blacks e Scozia-Fiji su Sky Si parte sabato 2 novembre con due sfide dal sapore intercontinentale. Alle 16.10 a Twickenham, Londra, l’Inghilterra affronta gli All Blacks neozelandesi. Diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Alle 18.40 a Murrayfield, Edimburgo, la Scozia ospita le Isole Fiji. Diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti.

Tre partite degli Azzurri contro Argentina, Georgia e All Blacks Grande attesa per le tre partite che vedranno in campo la Nazionale italiana: sabato 9 novembre ITALIA-ARGENTINA a Udine, domenica 17 novembre ITALIA-GEORGIA a Genova e sabato 23 novembre ITALIA-ALL BLACKS a Torino (con la guest star Alessandro Del Piero); anche le tre sfide degli Azzurri di Quesada saranno in diretta su Sky e NOW.