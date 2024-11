Autumn Nations Series, le partite del weekend

Continua il novembre mondiale del rugby: su Sky e NOW un weekend con sei sfide appassionanti. Si parte venerdì 15 novembre, con Irlanda-Argentina, sabato 16 l’Inghilterra ospita il Sudafrica campione del mondo e la Francia affronta gli All Blacks. Domenica 17 tocca all’Italia che a Genova incontra la Georgia, chiude il Galles contro l’Australia

Proseguono le Autumn Nations Series di rugby su Sky e in streaming su NOW, in un fine settimana “mondiale” con ben 6 sfide da vivere in diretta, tra venerdì e domenica. Scendono nuovamente in campo gli Azzurri dopo la sconfitta contro i Pumas: allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 17 novembre l’Italia affronta la Georgia. La diretta su Sky Sport Arena e NOW partirà alle 14 con il ricco studio pre partita, con Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Alle 14.40 il calcio d’inizio, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti e le interviste da bordo campo di Moreno Molla. Alla fine della sfida un ampio post partita con le immagini più belle e le voci dei protagonisti.