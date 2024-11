L'Italia sfida gli All Blacks: LIVE dalle 21:10

Le Autumn Nations Series dell'Italia finiscono con il più prestigioso degli impegni: all'Allianz Stadium di Torino gli azzurri sfidano la Nuova Zelanda. Si tratta della 17^ partita di sempre contro gli All Blacks, finora sempre vittoriosi nei precedenti. La squadra di Quesada è reduce dal successo con la Georgia e vuole chiudere il suo splendido 2024 nel migliore dei modi. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 21:10. Su skysport.it liveblog in tempo reale