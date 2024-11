Il XV Azzurro per la Georgia, 8 cambi per l'Italia

Quesada ha ufficializzato la formazione che domenica 17 novembre affronterà la Georgia a Genova, nel secondo test match degli Azzurri (live alle ore 14.40 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW , studio pre partita dalle 14). Otto i cambi nella formazione titolare rispetto al XV titolare sceso in campo contro l’Argentina

Il Ct della nazionale italiana di rugby Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che domenica a Genova sfiderà la Georgia (ore 14.40 live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, studio pre partita dalle ore 14) nel secondo dei tre test-match delle Vittoria Autumn Nations Series 2024.

Otto cambi, possibile debutto per Bertaccini

Rispetto alla squadra sconfitta 50-18 a Udine contro l'Argentina lo scorso sabato, fra i titolari sono 8 i cambi voluti dallo staff tecnico. Interamente nuova la prima linea. Out per infortunio Ruzza, Lorenzo Cannone e Capuozzo sostituiti rispettivamente da Lamb, Vintcent e Gallagher. In mediana la coppia di fratelli Alessandro e Paolo Garbisi. Torna nel XV di partenza Trulla. In panchina 5 avanti e 3 tre-quarti. Possibile debutto, quindi, per il centro Giulio Bertaccini.

Azzurri a Genova per la dodicesima volta

La direzione di gara della partita sarà affidata al fischietto neozelandese Ben O’Keeffe, che dirige l’Italia per la quinta volta in carriera, mentre l’Italia scende in campo a Genova per la dodicesima volta nella propria storia, la prima contro la Georgia.