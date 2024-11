L'ex capitano della Nazionale, ritiratosi nel 2023, sarà introdotto domenica 24 novembre a Montecarlo nella Hall of Fame di World Rugby, primo italiano a ricevere questo onore. In azzurro 142 presenze, di cui 94 da capitano, e 16 mete. "Dedico questo tributo a tutto il movimento italiano, non posso non pensare a tanti dei miei ex compagni, è un grande orgoglio", le parole di Parisse AUTUMN NATION SERIES: IL PUNTO SULLA 2^ GIORNATA ascolta articolo

Sergio Parisse sempre di più nella storia del rugby azzurro. E non solo: l'ex capitano della Nazionale diventerà il primo giocatore italiano a essere introdotto nella Hall of Fame di World Rugby. La cerimonia ufficiale avverrà domenica 24 novembre a Montecarlo, in occasione dei World Rugby Awards. La Federazione Internazionale ha scelto Parisse assieme ai neozelandesi Dj Forbes, Chris Laidlaw e alle due giocatrici Emilee Sherry e Donna Kennedy.

"Che orgoglio, potevo solo sognarlo" 142 presenze in maglia azzurra (quarto giocatore più presente in assoluto nella storia dei test match), di cui 94 da capitano e con 16 mete. Sono solo alcuni numeri di una carriera brillante anche a livello di club, con le esperienze allo Stade Francais e al Tolone. Ritiratosi nell'estate 2023, è rimasto a Tolone nel ruolo di allenatore della rimessa laterale. Aveva invece detto addio alla Nazionale nel 2019, subito dopo il Mondiale in Giappone. Le su parole: "Un ringraziamento a tutto il rugby italiano per avermi sostenuto, insieme alla mia famiglia, in ogni momento della carriera. Dedico questo riconoscimento a tutto il movimento. Un viaggio indimenticabile, un'avventura che da ragazzo, arrivato in Italia dall"Argentina compiendo a ritroso il viaggio dei miei genitori, potevo solo sognare. Essere il primo italiano mi riempie di orgoglio, anche se non posso fare a meno di pensare a tanti altri giocatori che mi hanno preceduto e che hanno giocato con me. Aspetto con entusiasmo la cerimonia di Montecarlo, un nuovo ricordo che sarò felice di vivere insieme a mia moglie e al presidente della FederRugby Andrea Duodo".

