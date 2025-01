Sei Nazioni al via. Lo speciale oggi su Sky

Sei allenatori, sei capitani, sei squadre, Sei Nazioni. Il torneo 2025, presentato a Roma, partirà il 31 gennaio con Francia-Galles, con gli Azzurri che faranno il loro esordio in Scozia. "Molte aspettative sull'Italia, dovremo essere bravi a gestire questo aspetto", le parole di capitan Lamaro. Lo speciale in vista del via del Sei Nazioni stasera alle 19 su Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 31 gennaio inizia il 26^ Sei Nazioni della storia. Il torneo più antico (nato nel 1883 come Home Nations Championship) e affascinante nel mondo del rugby comincia dallo Stade de France con la sfida tra la Francia ed il Galles. Il giorno dopo, sabato 1° febbraio, debutto per gli Azzurri a Murrayfield contro la Scozia. Come arrivano le sei nazionali a questo appuntamento? Lo abbiamo chiesto ai capitani e agli allenatori che lo scorso 21 gennaio, a Roma, hanno partecipato alla presentazione ufficiale del torneo. Una presentazione organizzata per la prima volta nella storia a Roma. Una celebrazione dei 25 anni di partecipazione dell’Italia nel torneo. Un giubileo rugbistico che fa il paio con quello cattolico che sta vivendo la Città Eterna in questo 2025. E un’attenzione sull’Italia del CT Gonzalo Quesada e del capitano Michele Lamaro mai così forte. Appuntamento stasera con lo speciale alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.