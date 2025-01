La cronaca della partita

La partita inizia con grandi impatti, ma poca precisione. Le squadre non trovano il modo di sfondare e di smuovere il punteggio. Al quarto d’ora però è la Scozia ad andare oltre: rimessa in zona offensiva, “raccogli e vai” e meta di forza di Billy Allen. Non arriva la conversione. Si va sul 5-0. Il match è intenso, anche se non riesce propriamente a decollare. Si arriva al 28', l’Italia prova a restituire l’azione della meta alla Scozia, ma l’avanzata del pack azzurro viene fermata sul più bello: la direttrice di gara rileva un “tenuto alto” che strozza l’urlo in gola a Giacomo Milano e soci. È il prologo alla meta che arriva un giro d’orologio dopo, quando Federico Zanandrea legge bene la trasmissione ovale di un avversario intercettando l’ovale a metà campo e involandosi da solo sotto ai pali. Arriva la meta e anche la conversione di Roberto Fasti che vale il vantaggio italiano: 5-7. Si entra negli ultimi dieci minuti. Gli azzurri (oggi in maglia bianca, ndr) si installano nella metà campo avversaria non trovando punti, ma non correndo pericoli. Scocca il 40’, si materializza l’intervallo: Scozia-Italia 5-7. La ripresa si apre con la squadra di Santamaria che si dimostra brillante. Al 46', Jules Ducros recupera un ovale al volo in mezzo al campo: l’ala si mette in moto, elude in maniera secca due avversari e poi trasmette all’interno prima per Giacomo Milano che a sua volta trova di fianco a sé Niccolò Beni: il mediano di mischia dà un'ulteriore accelerata finendo la sua corsa nell’area di meta. C’è la marcatura pesante, non la conversione: lo score si sposta sul 5-12. Arriva il 50', la Scozia compie una prima robusta girandola di cambi. L'Italia si adegua dovendo fare i conti anche con i problemi fisici di Enoch Opoku Gyamfi. Le carte si mischiano, gli azzurri appaiono più pronti: punizione guadagnata in mezzo al campo, calcio di Fasti che va fuori di poco al 56'. I padroni di casa attraversano un momento difficile, la formazione italiana mette pressione in una lunga fase d’attacco. Si scollina l'ora di gioco, momento offensivo eterno dell’Italia che alla fine trova l’intervallo giusto con Edoardo Todaro (poi eletto Player of the Match, ndr) per bucare la difesa e andare a concludere la sua corsa in mezzo ai pali al 62'. C’è la meta e ci sono anche i due punti addizionali al piede per il 5-19 che mette Milano e compagni in grande situazione di vantaggio sul 5-19. Rettilineo finale: seicento secondi alla fine, la Scozia imbastisce una reazione. Al 72' si materializza la meta, ancora una volta con una sequenza di cariche che questa volta vede Ollie Duncan andare a marcare, in zona bandierina, dopo una rimessa laterale gestita in zona offensiva. Non arriva la conversione: il gap si accorcia sul 10-19. Dalle panchine si ricorre a un’altra informata di cambi per andare a chiudere il match. L'Italia incassa il colpo, gestisce gli ultimi minuti, conquista un piazzato e con i tre punti messi a referto da Fasti dalla piazzola chiude i conti portandosi sul 10-22. Alla Scozia resta l’ultima azione, che però non porta a nulla. Parte benissimo il torneo degli azzurri che si impongono a Edimburgo in maniera meritata.