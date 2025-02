Sei Nazioni, dove vedere la 2^ giornata su Sky

Tutti in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni, con gli Azzurri che ospitano sabato all'Olimpico il Galles. Ma lo spettacolo prosegue anche con Inghilterra-Francia e Scozia-Irlanda. Senza contare il torneo Under 20, con l'Italia grande protagonista. Tutto in diretta su Sky Sport e NOW

L’edizione 2025 del Guinness Sei Nazioni di rugby è in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Il torneo raggruppa il meglio del rugby d’Europa e vede affrontarsi le squadre nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in 15 sfide dal sapore epico. Per la seconda giornata, occhi puntati sullo stadio Olimpico di Roma: sabato 8 febbraio alle 15.15 in campo Italia e Galles. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle 14.30, in diretta da Roma, con le leggende azzurre Diego Dominguez, Andrea De Rossi e lo ‘special guest’ Martin Castrogiovanni. Francesco Pierantozzi sarà il telecronista insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla l’inviato a bordocampo. La seconda giornata del Guinness Sei Nazioni prosegue sabato all’Allianz Stadium di Twickenham, Londra, con l’incontro tra l’Inghilterra e la Francia. La diretta sarà alle 17.45 su Sky Sport Uno e NOW. Domenica 9 la terza e ultima sfida, tra Scozia e Irlanda, in diretta dallo Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, alle 16 su Sky Sport Uno e NOW.