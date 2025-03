Sei Nazioni, il XV dell'Italia per l'Inghilterra

Domenica 9 marzo l'italia affronta a Londra l'Inghilterra nel quarto turno del Sei Nazioni: gli azzurri devono rifarsi dopo la brutta sconfitta a Roma con la Francia, ma non hanno mai battuto l'Inghilterra. Calcio d'inizio alle 16 con prepartita dalle 15.15 su Sky Sport Uno e NOW. Sei i cambi nel XV titolare guidato da Quesada, ecco le formazioni SEI NAZIONI U20, INGHILTERRA-ITALIA STASERA SU SKY ascolta articolo

Per la sfida di Londra contro l'Inghilterra il Ct Quesada cambia sei giocatori rispetto al XV di partenza contro la Francia. Rientra dall'infortunio Ioane all'ala, Ange Capuozzo ritorna estremo, Allan in panchina e debutto nel torneo 2025 per Matt Gallagher. Prima partenza da titolari in questo Sei Nazioni anche per Ross Vintcent e Marco Riccioni tra gli avanti. Arbitrerà il match l'irlandese Andrew Brace.

La formazione 15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 26 caps) 14 Monty IOANE (Lione, 37 caps) 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 44 caps) 12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 26 caps) 11 Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps) 10 Paolo GARBISI (Toulon, 45 caps) 9 Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps) 8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 12 caps) 7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 46 caps) – capitano 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 61 caps) 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 62 caps) 4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 50 caps) 3 Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps) 2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 31 caps) 1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 50 caps) A disposizione 16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 31 caps) 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 12 caps) 18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 62 caps) 19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 5 caps) 20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 30 caps) 21 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps) 22 Martin PAGE-RELO (Lione, 16 caps) 23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 84 caps)

Inghilterra, tre cambi rispetto alla Scozia Steve Borthwick, allenatore dell'Inghilterra, ha annunciato la formazione che domenica a Twickenham affronterà gli Azzurri nella 4^ giornata del Sei Nazioni. Tre i cambi nel quindici di partenza rispetto a quello che due settimane fa aveva battuto la Scozia. In prima linea, Jamie George festeggia i 100 caps con la maglia della nazionale inglese. Fraser Dingwall gioca primo centro mentre parte dalla panchina la stella, Marcus Smith, sostituito ad estremo da Elliott Daly. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti.

I precedenti tra Inghilterra e Italia Inghilterra e Italia hanno giocato in totale 31 partite, tutte vinte dagli inglesi, anche se in teoria tra i precedenti ci sarebbe anche un pareggio per 15-15 in un match disputato a Roma nel 1986. Per quella partita, però, solo la Federazione Italiana Rugby riconobbe il “cap” quindi non è considerata tra gli incontri ufficiali. L’Italia ha segnato 380 punti all’Inghilterra, subendone 1224. Inghilterra-Italia si è giocata per 25 volte nel Sei Nazioni, per 3 volte alla Rugby World Cup, una volta durante le qualificazioni mondiali e in due test match.

Inghilterra-Italia domenica live su Sky Per la quarta giornata, occhi puntati sull’Allianz Stadium di Twickenham, Londra: domenica 9 marzo alle 16 in campo Inghilterra e Italia. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle 15.15, con le leggende azzurre Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni. Francesco Pierantozzi sarà il telecronista insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla l’inviato a bordocampo.