L’orco senza memoria fa ancora più paura

“Non ricordo la data di nascita delle mie figlie. Non ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato, non ricordo nemmeno una delle 62 Marsigliesi che ho ascoltato” ha raccontato Sebastien Chabal, ex rugbista francese. Non è il solo, sono quasi 200 gli ex rugbisti con problemi di ‘dementia’ che oggi si impegnano per far sì che questo non accada più