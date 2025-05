Sabato ovale su Sky: live Benetton e Zebre

Il sabato si apre con il Super Rugby Pacific: 13^ giornata, alle 9.05, in diretta su Sky Sport Arena, derby neozelandese fra Crusaders e Chiefs, le due squadre appaiate in testa alla classifica. 17^ giornata nello URC: Benetton e Zebre in campo in contemporanea, alle 18.15. Diretta su Sky Sport Max e NOW per Benetton-Glasgow con Treviso che cerca punti playoff. Leinster-Zebre live su Sky Sport 257

Ancora un fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW . Tre sfide concentrate nella giornata di sabato 10 maggio , in poche ore lo spettacolo che arriva da un emisfero all’altro con in campo tanti top club e campioni. Si parte alle 9.05 su Sky Sport Arena e NOW con la supersfida tra le due squadre che guidano la classifica del Super Rugby Pacific: i Crusaders affrontano, per la tredicesima giornata, i Chiefs all’Apollo Projects Stadium di Christchurch, Nuova Zelanda.

United Rugby, in campo Benetton e Zebre

Il grande sabato di rugby prosegue alle 18.15 con un doppio incontro in contemporanea: le due franchigie italiane avranno di fronte avversari complicatissimi nella diciassettesima giornata di United Rugby: su Sky Sport Arena e NOW il Benetton Treviso ospita i Glasgow Warriors, secondi in graduatoria, allo stadio Monigo, mentre le Zebre affronteranno all’Aviva Stadium di Dublino il Leinster, primo in classifica, in diretta sul canale Sky Sport 257 e NOW. Per gli appassionati, grazie al tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, è disponibile l’APP Sky Sport Plus, per seguire contemporaneamente i due incontri. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.