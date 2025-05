United Rugby, in campo Benetton e Zebre

Ancora un fine settimana di grande rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Tre sfide tra venerdì e sabato. Si parte venerdì 16 maggio alle 21 su Sky Sport Max e NOW con la sfida Munster-Benetton, valida per la diciottesima giornata di United Rugby. Sabato 17 maggio alle 11.35 spazio alla quattordicesima giornata di Super Rugby Pacific con la sfida tra Brumbies e Reds, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Alle 18 in campo la seconda franchigia italiana impegnata in United Rugby: in diretta su Sky Sport Arena e NOW le Zebre ospitano Connacht. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.