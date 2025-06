A Rovigo il rugby non si gioca, si vive

La Rovigo Rugby ha vinto il quindicesimo scudetto della sua storia e le immagini della festa in città hanno fatto il giro del mondo. Nella cittadina veneta l'amore per il rugby è al primo posto: il legame con la squadra è viscerale al punto che anche in chiesa si prega affinché vinca. Ma perché il rugby è così speciale a Rovigo? Da dove nasce questa passione? Per capirlo abbiamo intervistato Yarno Celeghin, storico fisioterapista e membo del Cda della squadra con un passato anche nello staff medico della Nazionale