Il rugbista azzurro si è infortunato nel corso di un match del campionato francese del suo Tolosa: frattura del perone sinistro, stop di diversi mesi e stagione finita. Capuozzo era stato escluso dal ct Quesada dai convocati per il tour estivo in Namibia e Sudafrica per poter rifiatare: questo infortunio lo costringerà a saltare i test match in autunno contro Australia, Sudafrica e Tonga

Stagione finita per Ange Capuozzo: il trequarti della nazionale italiana di rugby e dello Stade Tolousain si è procurato una frattura del perone sinistro. Il grave infortunio durante la partita di sabato scorso tra la sua squadra e il Perpignan, valida per il campionato francese Top 14. L'infortunio terrà Capuozzo lontano dai campi per diversi mesi e il rugbista italiano potrebbe rientrare solo nel 2026. Il Tolosa, che ha chiuso in vetta la stagione regolare del campionato, dovrà fare a meno di lui nella fase decisiva della Top 14, cominciando con la semifinale che lo vedrà opposto per il Bayonne o il Clermont.