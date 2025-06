Rugby, weekend con sfide decisive su Sky

Ancora un fine settimana di grande rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW, con tre sfide tra venerdì 13 e sabato 14 giugno per un week end ad elevato tasso di adrenalina, da un emisfero all’altro. Sia lo United Rugby Championship che il Super Rugby Pacific sono ormai alle sfide decisive. Si parte venerdì 13 giugno alle 9.05 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW con la prima semifinale di Super Rugby Pacific tra Crusaders e Blues. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi, con il commento di Pippo Frati. Sabato 14 giugno alle 9.05, sempre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, si sceglie la seconda finalista di Super Rugby Pacific nella sfida tra Chiefs e Brumbies. La telecronaca sarà di Moreno Molla con Andrea De Rossi.