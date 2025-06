La finale del Super Rugby Pacific sabato su Sky

Ancora un fine settimana di grande rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW, con la finale del Super Rugby Pacific, il torneo – giunto alla trentesima edizione - che ha visto sfidarsi franchigie delle federazioni neozelandese e australiana, con la partecipazione anche di squadre da Figi, Samoa, Tonga e Isole Cook. Sabato 21 giugno, alle 9.05 in diretta dall’Apollo Projects Stadium, Christchurch (Nuova Zelanda), si sfidano i neozelandesi Crusaders (14 volte campioni del Super Rugby Pacific) e i connazionali Chiefs (2 volte campioni del Super Rugby Pacific). La sfida sarà live su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Moreno Molla e il commento tecnico di Andrea De Rossi.

Sabato 21 giugno