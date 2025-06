Italrugby, oggi la sfida in Namibia live su Sky

La stagione dei grandi test match internazionali di rugby è su Sky e in streaming su NOW. Si parte venerdì 27 giugno, con una sfida che vede scendere in campo l’Italia. Il XV azzurro sarà impegnato in casa della Namibia, per il primo dei tre incontri di questa tourneé estiva che lo vedrà impegnato anche in Sudafrica. Namibia-Italia sarà in diretta dalle 15.10 su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento tecnico di Federico Fusetti.