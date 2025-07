Italrugby, la formazione per il Sudafrica

Il Ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato affronterà il Sudafrica, a Pretoria. Sono 7 i cambi rispetto alla partita vinta con la Namibia lo scorso venerdì. Out per un infortunio alle costoie il capitano del tour, Giacomo Nicòtera, prima da titolare in azzurro per Tommaso Di Bartolomeo. Come pilone destro scelto Simone Ferrari. Niccolò Cannone, alla prima da capitano con l'Italia, viene affiancato in seconda linea da Andrea Zambonin dopo che Riccardo Favretto è tornato in Italia per un problema ai flessori del ginocchio sinistro. Non al meglio nemmeno Sebastian Negri che in terza linea è sostituito da Izekor, con Lorenzo Cannone numero 8. Marco Zanon prende il posto dell'infortunato Marin e Lynagh partirà titolare all'ala al posto di Odogwu. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti con i possibili debutti di Pablo Dimcheff, Matteo Canali e David Odiase. Sarà il confronto numero 17 tra le due squadre, l’ottavo in Sudafrica con l’unica vittoria azzurra datata 19 novembre 2016 allo stadio Franchi di Firenze. La partita sarà diretta dalla scozzese Hollie Davidson. Appuntamento sabato alle 17.10 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.