Test Match, 3 gare su Sky: Italia sfida Sudafrica

Seconda settimana di test match di rugby. Sabato 5 luglio tre grandi partite su Sky: l'Italia, dopo la vittoria sulla Namibia, in Sudafrica affronta i campioni del mondo. Calcio d'inizio alle 17.10 (live dalle 16.45 su Sky Sport Max e Sky Sport 24). Sempre sabato, alle 9.00 di mattina, supersfida tra Nuova Zelanda e Francia. Si chiude su Sky Sport Arena alle 21.40 con Argentina-Inghilterra ITALRUGBY, LA FORMAZIONE PER LA SFIDA AL SUDAFRICA ascolta articolo

La stagione dei grandi test match internazionali di rugby è su Sky e in streaming su NOW. Sabato 5 luglio, ben tre sfide da non perdere. Al “Loftus Versfeld” di Pretoria, il Sudafrica campione del mondo ospita l’Italia, nella prima delle due sfide che vedranno di fronte Springboks e Azzurri (la seconda sabato 12 luglio). Pre partita su Sky Sport 24, Sky Sport Max e NOW dalle 16.45 con Diego Dominguez, Andrea De Rossi e le interviste di Moreno Molla, inviato a Pretoria. Calcio d’inizio alle 17.10 in diretta su Sky Sport Max e NOW, con telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Nuova Zelanda-Francia e Argentina-Inghilterra Il grande sabato di rugby parte alle 9, in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il primo incontro della tournée della Francia in Nuova Zelanda, con la telecronaca della coppia Francesco Pierantozzi-Andrea De Rossi. Alle 21.40 ancora una sfida tra grandi Nazionali: Argentina-Inghilterra, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e il commento tecnico di Pippo Frati.

I Test Match su Sky e NOW Sabato 5 luglio Ore 9: Sky Sport Max e NOW, All Blacks-Francia (telecronaca Pierantozzi-De Rossi)

Ore 17.10: Sky Sport Max e NOW, Sudafrica-Italia (telecronaca Pierantozzi-Fusetti)

Ore 21.40: Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW, Argentina-Inghilterra (telecronaca Malpezzi-Frati)