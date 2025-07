Gonzalo Quesada ha annunciato la Formazione dell'Italia che sabato 12 luglio, a Port Elizabeth, affronterà il Sudafrica nell'ultimo test match dell'anno. Appuntamento alle 17.10 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sono 4 i cambi del Ct Quesada rispetto alla squadra della settimana scorsa, battuta 42-24 a Pretoria sempre dagli Springboks: estremo giocherà Mirko Belloni, al debutto da titolare. Jacopo Trulla torna al ruolo di ala, mentre a mediano di mischia parte Alessandro Garbisi. Due gli innesti in mischia, con Ross Vintcent per Lorenzo Cannone a numero 8 e il recuperato Sebastian Negri che giocherà in terza line al posto di Alessandro Izekor. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti con Stephen Varney unico cambio. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sabato alle 17.10. Dalle 16.45 circa il prepartita, su Sky Sport Arena e su Sky Sport 24.