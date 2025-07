Opoku-Gyamfi: "In Inghilterra sto bene. L'obiettivo? La nazionale maggiore"

Tra i grandi protagonisti del Mondiale Under 20 di rugby, in corso in queste settimane tra Lombardia e Veneto e in onda su Sky, c'è anche lui. Seconda linea, cresciuto a San Donà di Piave, oggi vive a Bath, in Inghilterra, dove si sta formando come atleta e come uomo: “Giocare a casa è un’emozione incredibile, c’è un po’ di pressione ma è bello, vengono a vederci le nostre famiglie e i nostri amici”. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider