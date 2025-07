Test match e Mondiale U20: 5 sfide oggi su Sky

Cinque sfide in diretta: si comincia alle 9.05 con All Blacks-Francia; alle 15.30 gli Azzurri si giocano il 7° posto nel Mondiale Under 20. Poi i campioni del mondo del Sudafrica contro il Galles alle 17.10. Serata con la finale U20 Sudafrica-Nuova Zelanda e Argentina-Uruguay

Un sabato di grandissimo rugby su Sky e in streaming su NOW . Oltre 12 ore in diretta per 5 sfide da non perdere, tra i test match internazionali e gli incontri decisivi della World Cup Under 20.

Cinque sfide live su Sky

Si parte alle 9.05 su Sky Sport Arena e NOW con il terzo e ultimo incontro fra All Blacks e Francia. Il commento sarà di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi.

Alle 15.30 su Sky Sport 254 e NOW l’Italia chiude il suo Mondiale Under 20: in palio contro il Galles c’è la settima posizione assoluta. La telecronaca sarà della coppia Pierantozzi-De Rossi. Alle 17.10 su Sky Sport Arena e NOW ancora in campo i campioni del mondo del Sudafrica: avversaro degli Springboks, questo fine settimana, è il Galles. La telecronaca sarà di Moreno Molla e Pippo Frati.

Alle 20.30 si assegna il titolo della World Cup Under 20: se lo giocano Sudafrica e Nuova Zelanda. In diretta su Sky Sport Uno e NOW, telecronaca di Paolo Malpezzi e Federico Fusetti. Infine, alle 21.40, la giornata si chiude con un intenso derby sudamericano: su Sky Sport Max e NOW l’Argentina ospita l’Uruguay. Commento di Moreno Molla e Pippo Frati.