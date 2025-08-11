Rugby, Italia donne: le convocate per la World Cup

In vista dell'appuntamento della nazionale femminile italiana di rugby alla World Cup, il Ct Fabio Roselli ha diramato la lista delle 32 atlete che scenderanno in campo. Le azzurre saranno impegnate il 23 agosto contro la Francia al Sandy Park di Exeter. Poi sfideranno Sudafrica e Brasile
Il Ct Fabio Roselli ha diramato la lista delle convocate della nazionale italiana per la rugby World Cup 2025. Le azzurre saranno impegnate il 23 agosto contro la Francia al Sandy Park di Exeter. I successivi appuntamenti saranno poi domenica 31 agosto Italia-Sudafrica e domenica 7 settembre Italia-Brasile.
Le azzurre convocate per la RWC
Avanti:
Ilaria Arrighietti (Stade Rennais Rugby, 62 presenze)
Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 58 presenze)
Valeria Fedrighi (Rugby Colorno, 64 presenze)
Alessandra Frangipani (Villorba Rugby, 12 presenze)
Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 75 presenze)
Laura Gurioli (Villorba Rugby, 16 presenze ) presenze)
Isabella Locatelli (Rugby Colorno, 55 presenze)
Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, 39 presenze)
Alessia Pilani (Stade Bordelais Rugby, 8 presenze)
Alissa Ranuccini (LOU Rugby, 15 presenze)
Sara Seye (Ealing Trailfinders, 34 presenze)
Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby, 34 presenze)
Desirée Spinelli (Benetton Rugby Treviso, 4 presenze)
Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 18 presenze)
Sara Tounesi (Stade Bordelais Rugby, 50 presenze)
Silvia Turani (Arlecchini, 44 presenze)
Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 38 presenze)
Beatrice Veronese (RC Tolone, 29 presenze)
Trequarti :
Alia Bitonici (Valsugana Rugby Padova, 7 presenze)
Gaia Buso (Villorba Rugby, 3 presenze)
Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 23 presenze)
Giada Corradini (Montpellier Herault Rugby, 1 presenza)
Alyssa D'Incà (Blagnac Rugby, 33 presenze)
Francesca Granzotto (Exeter Chiefs, 21 presenze)
Veronica Madia (Blagnac Rugby, 58 presenze)
Sara Mannini (Rugby Colorno, 9 presenze)
Aura Muzzo (LOU Rugby, 55 presenze)
Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 41 presenze)
Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 86 presenze)
Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 92 presenze)
Sofia Stefan (RC Tolone, 98 presenze)
Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova, 24 capsula)
Le parole del Ct Fabio Roselli
"Sono molto emozionato di affrontare il mio primo Mondiale seniores e sono fiero di poterlo fare con questa straordinaria Italia, non potevo chiedere di meglio. Per 7 mesi abbiamo tutti superato ogni piccolo e grande ostacolo per costruire la consapevolezza di quello che serve per essere competitivi con le squadre più forti al mondo. Sono sicuro che l'Italia, in modo speciale, giocherà per qualcosa che va oltre la competizione sportiva. Abbiamo lavorato molto duramente nella preparazione sviluppando una mentalità di crescita e di evoluzione umana e sportiva; sono soddisfatto del lavoro di tutto lo staff e di tutte le giocatrici voglio ringraziare in modo particolare tutti le atlete che non partiranno per l'Inghilterra ma che fanno parte della Squadra Italia: senza il vostro contributo vitale non potremo raggiungere questo livello Grazie Abbiamo ancora qualche giorno per rilassarci poi si parte"