Rugby, Italia donne: le convocate per la World Cup

Il Ct Fabio Roselli ha diramato la lista delle convocate della nazionale italiana per la rugby World Cup 2025 . Le azzurre saranno impegnate il 23 agosto contro la Francia al Sandy Park di Exeter. I successivi appuntamenti saranno poi domenica 31 agosto Italia-Sudafrica e domenica 7 settembre Italia-Brasile.

Le parole del Ct Fabio Roselli

"Sono molto emozionato di affrontare il mio primo Mondiale seniores e sono fiero di poterlo fare con questa straordinaria Italia, non potevo chiedere di meglio. Per 7 mesi abbiamo tutti superato ogni piccolo e grande ostacolo per costruire la consapevolezza di quello che serve per essere competitivi con le squadre più forti al mondo. Sono sicuro che l'Italia, in modo speciale, giocherà per qualcosa che va oltre la competizione sportiva. Abbiamo lavorato molto duramente nella preparazione sviluppando una mentalità di crescita e di evoluzione umana e sportiva; sono soddisfatto del lavoro di tutto lo staff e di tutte le giocatrici voglio ringraziare in modo particolare tutti le atlete che non partiranno per l'Inghilterra ma che fanno parte della Squadra Italia: senza il vostro contributo vitale non potremo raggiungere questo livello Grazie Abbiamo ancora qualche giorno per rilassarci poi si parte"