Rugby Championship, sfida bis All Blacks-Sudafrica

Rugby Championship, è sfida bis tra All Blacks e Sudafrica

La 4^ giornata in diretta su Sky e in streaming su NOW: appuntamento sabato 13 settembre alle 6 con Australia-Argentina (live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW). Alle 9.05 in campo gli All Blacks contro il Sudafrica (diretta su Sky Sport Arena e NOW)

AUSTRALIA, A SIDNEY L'INCONTRO TRA RUGBY E TENNIS

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Proseguono le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, protagoniste del The Rugby ChampionshipLa quarta giornata, sabato 13 settembre, scatta in diretta dall’ “Allianz Stadium” di Sydney con la sfida tra l’Australia e l’Argentina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 6La seconda sfida di giornata vedrà di fronte, alle 9.05 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, gli All Blacks e il Sudafrica, che si affronteranno allo “Sky Stadium” di Wellington. Tutte le sfide dell’edizione 2025 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

Rugby Championship: le partite in diretta su Sky e NOW

Sabato 13 settembre

  • ore 6: Australia-Argentina su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
  • ore 9.05: All Blacks-Sudafrica su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi

