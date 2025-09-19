Rugby, il TOP 14 francese live su Sky

Il grande rugby gioca su Sky e NOW . Il Top 14, l'emozionante campionato francese con tante stelle internazionali, ogni settimana su Sky e NOW

Diventa più preziosa l’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. Da questo fine settimana tutte le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro del mondo e che vede protagonisti tanti fuoriclasse della palla ovale e tanti giocatori della Nazionale Azzurra. Ogni settimana su Sky e in streaming su NOW vedremo il miglior incontro della giornata, oltre alle sfide della fase finale del campionato. Si parte domenica 21 settembre alle 21.00 su Sky Sport Mix e NOW con Tolone-La Rochelle.