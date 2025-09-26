Rugby Championship, 2 sfide del 5^ turno su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Rugby Championship, due sfide del 5^ turno su Sky. Si parte con Nuova Zelanda-Australia

sabato 27

Quinta giornata nel Rugby Championship, il 4 Nazioni dell'Emisfero Sud. Sabato si comincia con la sfida fra Nuova Zelanda e Australia, che vale per il primo posto in classifica, ma anche per la Bledisloe Cup, la coppa annualmente in palio fra All Blacks e Wallabies

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Proseguono le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, protagoniste del The Rugby ChampionshipLa quinta giornata, sabato 27 settembre, scatta dall’ “Eden park” di Auckland con la sfida tra gli All Blacks e l’Australia. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 7.05La seconda sfida di giornata vedrà di fronte, alle 17.10 in diretta su Sky Sport Arena e NOW, il Sudafrica e l’Argentina, che si affronteranno all’ “Hollywoodbets Kings Park” di Angus Gardner. Tutte le partite dell’edizione 2025 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

Domenica in campo il Top 14: su Sky Bayonne-Tolone

Quarta giornata nel Top 14, il campionato francese di rugby. Posticipo domenicale da seguire su Sky Sport Arena alle ore 21.00. In campo Bayonne contro Tolone.

Rugby Championship: le partite in diretta su Sky e NOW

Sabato 27 settembre

  • ore 7.05: All Blacks-Australia su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Pippo Frati
  • ore 17.10: Sudafrica-Argentina su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti

