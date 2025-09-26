Rugby Championship, 2 sfide del 5^ turno su Sky

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Proseguono le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, protagoniste del The Rugby Championship. La quinta giornata, sabato 27 settembre, scatta dall’ “Eden park” di Auckland con la sfida tra gli All Blacks e l’Australia. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 7.05. La seconda sfida di giornata vedrà di fronte, alle 17.10 in diretta su Sky Sport Arena e NOW, il Sudafrica e l’Argentina, che si affronteranno all’ “Hollywoodbets Kings Park” di Angus Gardner. Tutte le partite dell’edizione 2025 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

Domenica in campo il Top 14: su Sky Bayonne-Tolone

Quarta giornata nel Top 14, il campionato francese di rugby. Posticipo domenicale da seguire su Sky Sport Arena alle ore 21.00. In campo Bayonne contro Tolone.