Rugby Championship, URC e Top 14 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rugby Championship, United Rugby Championship e Top 14: 5 partite live su Sky

casa dello sport

Nel fine settimana di Sky live cinque sfide di rugby: si parte sabato 4 ottobre alle 11.45 con Australia-All Blacks, alle 15 in campo Argentina e Sudafrica (entrambe su Sky Sport Arena). Alle 18.30 Benetton-Glasgow su Sky Sport Max. Domenica 5 le Zebre ospitano i Lions (ore 16 su Sky Sport Arena), chiude il Top 14 con Bayonne-Tolosa (ore 21.05 su Sky Sport Max)

ascolta articolo

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana ben 5 partite in diretta, tra United Rugby Championship, The Rugby Championship e Top 14. Sabato 4 ottobre si parte alle 11.45 con Australia-All Blacks, valida per il 6° turno del The Rugby Championship, in diretta dall’ “Optus Stadium” di Perth. Alle 15 si completa la giornata di gare del torneo dell’emisfero meridionale con Argentina-Sudafrica, in campo all’“Allianz Stadium” di Twickenham, Londra. Alle 18.30 la prima sfida della 2^ giornata dello United Rugby Championship: il Benetton Treviso ospita a Monigo i Glasgow Warriors.

Domenica 2^ giornata dello United Rugby Championship e il Top 14

Domenica 5 ottobre, alle 16, ancora in campo per la 2^ giornata dello United Rugby Championship: le Zebre ospitano i Lions allo stadio Lanfranchi. Alle 21.05, per la 5^ giornata del Top 14, l’incontro Bayonne-Tolosa chiude il fine settimana. Approfondimenti, highlights e interviste del The Rugby Championship, dello United Rugby Championship e del Top 14 anche su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione in diretta su Sky e NOW

Sabato 4 ottobre

  • ore 11.45: Australia-All Blacks in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi
  • ore 15: Argentina-Sudafrica in diretta su Sky Sport Arena e NOW con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
  • ore 18.30: Benetton Treviso-Glasgow Warriors in diretta su Sky Sport Max e NOW con il commento di Paolo Malpezzi e Pippo Frati

Domenica 5 ottobre

  • ore 16: Zebre-Lions in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
  • ore 21.05: Bayonne-Tolosa in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi

Rugby: Altre Notizie

Rugby Championship, URC e Top 14 su Sky

casa dello sport

Nel fine settimana di Sky live cinque sfide di rugby: si parte sabato 4 ottobre alle 11.45 con...

Rugby Championship, 2 sfide del 5^ turno su Sky

sabato 27

Quinta giornata nel Rugby Championship, il 4 Nazioni dell'Emisfero Sud. Sabato si comincia con la...

United Rugby Championship, Benetton e Zebre su Sky

casa dello sport

Nel weekend inizia lo URC e riparte la caccia al Leinster. Anche per questa stagione potrete...

Rugby, il TOP 14 francese live su Sky

l'annuncio

Il grande rugby gioca su Sky e NOW. Il Top 14, l'emozionante campionato francese con tante stelle...

Rugby Championship, sfida bis All Blacks-Sudafrica

alba ovale

La 4^ giornata in diretta su Sky e in streaming su NOW: appuntamento sabato 13...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS