Rugby Championship, URC e Top 14 su Sky

Rugby Championship, United Rugby Championship e Top 14: 5 partite live su Skycasa dello sport
Nel fine settimana di Sky live cinque sfide di rugby: si parte sabato 4 ottobre alle 11.45 con Australia-All Blacks, alle 15 in campo Argentina e Sudafrica (entrambe su Sky Sport Arena). Alle 18.30 Benetton-Glasgow su Sky Sport Max. Domenica 5 le Zebre ospitano i Lions (ore 16 su Sky Sport Arena), chiude il Top 14 con Bayonne-Tolosa (ore 21.05 su Sky Sport Max)
Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana ben 5 partite in diretta, tra United Rugby Championship, The Rugby Championship e Top 14. Sabato 4 ottobre si parte alle 11.45 con Australia-All Blacks, valida per il 6° turno del The Rugby Championship, in diretta dall’ “Optus Stadium” di Perth. Alle 15 si completa la giornata di gare del torneo dell’emisfero meridionale con Argentina-Sudafrica, in campo all’“Allianz Stadium” di Twickenham, Londra. Alle 18.30 la prima sfida della 2^ giornata dello United Rugby Championship: il Benetton Treviso ospita a Monigo i Glasgow Warriors.
Domenica 2^ giornata dello United Rugby Championship e il Top 14
Domenica 5 ottobre, alle 16, ancora in campo per la 2^ giornata dello United Rugby Championship: le Zebre ospitano i Lions allo stadio Lanfranchi. Alle 21.05, per la 5^ giornata del Top 14, l’incontro Bayonne-Tolosa chiude il fine settimana. Approfondimenti, highlights e interviste del The Rugby Championship, dello United Rugby Championship e del Top 14 anche su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.
La programmazione in diretta su Sky e NOW
Sabato 4 ottobre
- ore 11.45: Australia-All Blacks in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi
- ore 15: Argentina-Sudafrica in diretta su Sky Sport Arena e NOW con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
- ore 18.30: Benetton Treviso-Glasgow Warriors in diretta su Sky Sport Max e NOW con il commento di Paolo Malpezzi e Pippo Frati
Domenica 5 ottobre
- ore 16: Zebre-Lions in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
- ore 21.05: Bayonne-Tolosa in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi