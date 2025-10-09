Quilter Nations Series, 1^ volta per Italia-Cile

Novembre nel rugby è tempo di test match. Italia impegnata nelle Quilter Nations Series. Si comincia sabato 8 novembre, a Udine, contro l'Australia. Sabato 15, a Torino, sfida agli Springboks campioni del mondo. Si chiude a Genova, sabato 22 novembre, contro il Cile. Tutto da seguire su Sky Sport e NOW

Primo storico test match tra Italia e Cile

La partita rappresenterà il primo storico test match tra Italia e Cile, in una città che ospita con orgoglio una vivace comunità sudamericana. La decisione, raggiunta di comune accordo tra le tre federazioni nazionali, World Rugby ed il Sei Nazioni quale organizzatore delle Quilter Nations Series a seguito di una richiesta da parte di Samoa, riflette le priorità in evoluzione sia per il Cile che per Samoa nel loro percorso verso la qualificazione alla Rugby World Cup 2027. Il Cile ha conquistato la qualificazione dopo una combattuta doppia sfida contro Samoa, assicurandosi così un posto alla Rugby World Cup 2027 in Australia — la sua seconda partecipazione consecutiva al massimo palcoscenico del rugby mondiale. Samoa, dal canto suo, sta concentrando tutte le proprie risorse ed energie nella preparazione del Torneo di Qualificazione Finale alla Rugby World Cup 2027, in programma a Dubai dall’8 al 18 novembre.