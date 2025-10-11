Benetton e Zebre su Sky, c'è anche il Top 14

Esplora tutte le offerte Sky
Benetton e Zebre live su Sky, c'è anche il Top 14

Rugby

United Rugby Championship e Top 14 in diretta nella Casa dello Sport: live le sfide di Zebre e Benetton oltre al big match del campionato francese. Sabato 11 ottobre, alle 16 Benetton-Lions in diretta su Sky Sport Arena e NOW e Ospreys-Zebre (Sky Sport Mix e NOW). Domenica 12 alle 21.05 appuntamento con Tolosa-Bordeaux, live su Sky Sport Arena e NOW

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite in diretta, tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 11 ottobre le due italiane che prendono parte all’URC saranno in campo in contemporanea per la 3ª giornata: alle 16 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso ospita i Lions; stessa ora per il calcio d’inizio di Ospreys-Zebre, in diretta su Sky Sport Mix e NOW.

Domenica il Top 14 con Tolosa-Bordeaux

Domenica 12 ottobre, alle 21.05 su Sky Sport Arena e NOW, per la 6^ giornata del Top 14, il campionato di Francia, l’incontro Tolosa-Bordeaux chiude il fine settimana. Approfondimenti, highlights e interviste sullo United Rugby Championship e sul Top 14 anche su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

Il rugby in diretta su Sky e NOW

Sabato 11 ottobre

  • ore 16: Benetton-Lions in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti
  • ore 16: Ospreys-Zebre in diretta su Sky Sport Mix e NOW con il commento di Moreno Molla e Pippo Frati

Domenica 12 ottobre

  • ore 21.05: Tolosa-Bordeaux in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi

