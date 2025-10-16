Test match novembre, i 34 convocati da Quesada

Gonzalo Quesada, Ct della nazionale italiana di rugby, ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per i test-match di novembre. Si tratta di 34 giocatori più un invitato, Mirko Belloni . 19 gli avanti e 15 i tre-quarti . 14 atleti giocano nel Benetton, 5 alle Zebre e 15 all'estero. Ritornano in nazionale anche i veterani che erano stati tenuti a riposo per il tour estivo in Nambia e Sudafrica come Ruzza e Lamaro , Due gli esordienti . Fra gli avanti, in seconda linea Enoch Opoku Gyamfi che gioca nel Bath e già nazionale Under 20.

Quesada: "Prima partita è sempre quella più difficile da preparare"

"Abbiamo davanti a noi una sfida molto stimolante nella prossima finestra internazionale di novembre. Affronteremo nelle prime due partite Australia e Sudafrica – ha dichiarato Gonzalo Quesada – che sono reduci da un grande Rugby Championship dove entrambe squadre hanno avuto modo di passare quattro mesi insieme e giocare tra otto e dieci partite prime di arrivare in Italia. Nel raduno a Verona l’obiettivo è ottimizzare al meglio il tempo a disposizione per arrivare pronti a Udine: senza alibi e con tanta voglia. Dopo il tour in Namibia e Sudafrica c’è entusiasmo nell’iniziare una nuova stagione insieme con la possibilità di giocare in casa e davanti al nostro pubblico. La prima partita delle Quilter Nations Series – così come il Sei Nazioni – è quella più difficile a preparare sempre, ma ho tantissima fiducia in questo staff e questo gruppo di giocatori per mettere una grandissima energia e molto impegno per riuscire a essere pronti anche in pochi allenamenti. Avremo due giorni di lavoro con il gruppo al completo a Verona prima di rilasciare gli atleti che giocano all’estero mercoledì per ritornare ai loro club. Poi ritroveremmo tutti gli atleti convocati nella settimana della partita contro l’Australia. Abbiamo convocato il gruppo che pensiamo sia il migliore per iniziare la preparazione a Verona. E’ una lista dove alcuni giocatori potrebbero aggiungersi nelle settimane successive. Atleti come Opoku-Gyamfi e Todaro avranno l’opportunità – come avvenuto in passato con altri giovani giocatori come Di Bartolomeo, Odiase, Mey, Belloni – di iniziare a scoprire questo livello di preparazione, i meccanismi del lavoro in Nazionale, la cultura della squadra: dipenderà da loro la possibilità di scendere in campo”, le parole di Quesada al sito della FIR.