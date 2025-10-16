Test match novembre, i 34 convocati da Quesada

Test match novembre, 34 azzurri convocati. Torna Pani, prima chiamata per Opoku e TodaroITALRUGBY
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli azzurri convocati per il raduno di Verona in preparazione alle Quilter Nations Series (in onda su Sky e NOW) a novembre. Prima convocazione assoluta per Edoardo Todaro, trequarti dei Northampton Saints e per Enoch Opoku Gyamfi, seconda linea in forza al Bath
Gonzalo Quesada, Ct della nazionale italiana di rugby, ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per i test-match di novembre. Si tratta di 34 giocatori più un invitato, Mirko Belloni. 19 gli avanti e 15 i tre-quarti. 14 atleti giocano nel Benetton, 5 alle Zebre e 15 all'estero. Ritornano in nazionale anche i veterani che erano stati tenuti a riposo per il tour estivo in Nambia e Sudafrica come Ruzza e Lamaro, Due gli esordienti. Fra gli avanti, in seconda linea Enoch Opoku Gyamfi che gioca nel Bath e già nazionale Under 20.
Nei tre quarti c'è Edoardo Todaro, torna Lorenzo Pani
Fra i tre-quarti Edoardo Todaro che gioca a Northampton e che si era messo in luce già con gli Azzurrini. Dopo un anno e mezzo torna in Azzurro Lorenzo Pani.
L'Italia affronterà l'8 novembre, a Udine, l'Australia; poi il 15 novembre a Torino il Sudafrica e il 22 novembre, a Genova, il Cile. Tutti e tre i test-match da seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.
La lista dei giocatori convocati
Piloni
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 66 caps)
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 55 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)
Marco RICCIONI (Saracens, 34 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 16 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 3 caps)
Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 34 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 55 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 7 caps)
Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 64 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 12 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 6 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 35 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 17 caps)
Mediani di mischia
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 18 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 34 caps)
Mediani di apertura
Tommaso ALLAN (Perpignan, 86 caps)
Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)
Paolo GARBISI (Toulon, 47 caps)
Centri
Juan Ignacio BREX (Toulon, 46 caps)
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 15 caps)
Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 31 caps)
Ali/Estremi
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 28 caps)
Monty IOANE (Lione, 39 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 7 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)
Invitato
Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)
Atleti non considerati per infortunio
Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)
Dino LAMB (Canon Eagles, 12 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)
Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)
Quesada: "Prima partita è sempre quella più difficile da preparare"
"Abbiamo davanti a noi una sfida molto stimolante nella prossima finestra internazionale di novembre. Affronteremo nelle prime due partite Australia e Sudafrica – ha dichiarato Gonzalo Quesada – che sono reduci da un grande Rugby Championship dove entrambe squadre hanno avuto modo di passare quattro mesi insieme e giocare tra otto e dieci partite prime di arrivare in Italia. Nel raduno a Verona l’obiettivo è ottimizzare al meglio il tempo a disposizione per arrivare pronti a Udine: senza alibi e con tanta voglia. Dopo il tour in Namibia e Sudafrica c’è entusiasmo nell’iniziare una nuova stagione insieme con la possibilità di giocare in casa e davanti al nostro pubblico. La prima partita delle Quilter Nations Series – così come il Sei Nazioni – è quella più difficile a preparare sempre, ma ho tantissima fiducia in questo staff e questo gruppo di giocatori per mettere una grandissima energia e molto impegno per riuscire a essere pronti anche in pochi allenamenti. Avremo due giorni di lavoro con il gruppo al completo a Verona prima di rilasciare gli atleti che giocano all’estero mercoledì per ritornare ai loro club. Poi ritroveremmo tutti gli atleti convocati nella settimana della partita contro l’Australia. Abbiamo convocato il gruppo che pensiamo sia il migliore per iniziare la preparazione a Verona. E’ una lista dove alcuni giocatori potrebbero aggiungersi nelle settimane successive. Atleti come Opoku-Gyamfi e Todaro avranno l’opportunità – come avvenuto in passato con altri giovani giocatori come Di Bartolomeo, Odiase, Mey, Belloni – di iniziare a scoprire questo livello di preparazione, i meccanismi del lavoro in Nazionale, la cultura della squadra: dipenderà da loro la possibilità di scendere in campo”, le parole di Quesada al sito della FIR.