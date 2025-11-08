Nations Series, Italia-Australia e non solo su Sky

Oggi è il giorno di Italia-Australia, la sfida ad Udine per le Quilter Nations Series: appuntamento dalle 18.10 su Sky Sport Uno e NOW per il primo dei 3 test match di un novembre tutto Azzurro. Sempre sabato da non perdere: Irlanda-Giappone, Scozia-All Blacks, Inghilterra-Fiji, Francia-Sudafrica. E domenica Galles-Argentina ascolta articolo

A novembre, come da tradizione, il meglio della palla ovale mondiale si confronta in diretta nelle “Quilter Nations Series” su Sky e in streaming su NOW, con tante sfide da vivere in diretta. Grande attesa soprattutto sabato 8 novembre per la partita che vedrà di fronte Italia e Australia a Udine, collocata all’interno di un vero e proprio sabato “mondiale”, che vedrà in campo ben 9 delle prime 10 Nazionali della classifica globale: dal Sudafrica campione del mondo agli All Blacks, dalla Francia campione del 6 Nazioni alle tradizionali potenze europee Irlanda e Inghilterra.

Italia-Australia, pre partita dalle 18.10 L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada al BluEnergy Stadium di Udine sarà contro una Nazionale temibile come l’Australia, al momento 7^ nel ranking mondiale, tre posizioni sopra l’Italia. La diretta di Italia-Australia, su Sky Sport Uno e NOW, inizierà alle 18.10 con un ampio pre partita con le due leggende del rugby azzurro Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 18.40 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti.

In campo 9 delle prime 10 Nazionali della classifica globale Ma questa grande giornata di rugby partirà alle 13.40 con la diretta di Irlanda-Giappone (Sky Sport Arena e NOW). Alle 16.10 gli All Blacks sfidano in trasferta la Scozia (Sky Sport Arena e NOW). Alle 18.40 l’Inghilterra ospita le Fiji (Sky Sport Arena e NOW) mentre alle 21.10 la Francia affronterà il Sudafrica (diretta su Sky Sport Arena e NOW) per chiudere un sabato indimenticabile. Le emozioni delle “Quilter Nations Series” si concluderanno domenica 9 novembre in diretta alle 16.10 su Sky Sport Max e NOW con Galles-Argentina. Durante tutto il mese delle “Quilter Nations Series”, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.