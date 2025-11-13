Italrugby, il XV per la sfida al Sudafrica. Nacho Brex confermato capitanonations series
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 15 novembre alle 13.40 all’Allianz Stadium di Torino (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW dalle 13). Un solo cambio nel XV titolare rispetto alla partita vinta contro l’Australia per 26-19 a Udine, con l’inserimento in prima linea di Riccioni al posto di Ferrari
Sabato 15 novembre l'Italia del rugby affronterà allo Juventus Stadium di Torino il Sudafrica e oggi Gonzalo Quesada, il Ct degli Azzurri, ha annunciato la formazione che scenderà in campo. Un solo cambio rispetto al 15 titolare che ha battuto l'Australia sabato scorso ad Udine. In prima linea, a destra, Marco Riccioni prende il posto di Simone Ferrari, unico superstite della storica vittoria sugli Springboks nel 2016 a Firenze. Ferrari inizierà, come allora dalla panchina. Una panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti. Nacho Brex confermato ancora capitano per la sfida ai due volte campioni del mondo. Arbitrerà il match il neozelandese James Doleman. Sarà il confronto numero 19 tra le due squadre, il terzo nel 2025 – dopo le due partite giocate nel Tour estivo 2025 a Pretoria e Port Elizabeth – e il nono in Italia.
La formazione azzurra che scenderà in campo
15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 29 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 8 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 47 caps) – capitano
12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 32 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 40 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 48 caps)
9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 35 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 31 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 36 caps)
6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 18 caps)
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 13 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 56 caps)
3 Marco RICCIONI (Saracens, 35 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 35 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 56 caps)
A disposizione
16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 4 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 18 caps)
18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 67 caps)
19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 65 caps)
20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 7 caps)
21 David ODIASE (Zebre Parma, 2 caps)
22 Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 19 caps)
23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 86 caps)
11 cambi per i campioni del mondo
Il Ct del Sudafrica ha scelto la formazione per il match di Torino contro l'Italia. Solo in quattro hanno mantenuto il loro posto fra i titolari: l'estremo Willemse, l'ala Arendse, il pilone Venter e il capitano Kolisi. Vista la profondità della rosa dei campioni del mondo, la qualità tecnica del XV resta altissima, nonostante 11 cambi rispetto al successo in Francia dello scorso sabato.
La formazione del Sudafrica
15 Damian Willemse (DHL Stormers) – 46 caps, 66 pts (6t, 9c, 4p, 2 dg)
14 Edwill van der Merwe (Hollywoodbets Sharks) – 4 caps, 25 pts (5t)
13 Canan Moodie (Vodacom Bulls) – 20 caps, 40 pts (8t)
12 Ethan Hooker (Hollywoodbets Sharks) – 6 caps, 0 pts
11 Kurt-Lee Arendse (Vodacom Bulls) – 29 caps, 115 pts (23t)
10 Handre Pollard (Vodacom Bulls) - 84 caps, 815 pts (8t, 122 c, 172 p, 5dg)
9 Morne van den Berg (Emirates Lions) – 4 caps, 15 pts (3t)
8 Marco van Staden (Vodacom Bulls) – 31 caps, 15 pts (3t)
7 Ben-Jason Dixon (DHL Stormers) – 5 caps, 5 pts (1t)
6 Siya Kolisi (captain, Hollywoodbets Sharks) – 100 caps, 70 pts (14t)
5 Franco Mostert (Honda Heat) – 82 caps, 20 pts (4t)
4 Jean Kleyn (Munster) – 7 caps, 0 pts
3 Zachary Porthen (DHL Stormers) – 1 cap, 0 pts
2 Johan Grobbelaar (Vodacom Bulls) – 5 caps, 0 pts
1 Boan Venter (Edinburgh) – 6 caps, 5 pts (1t)
A disposizione
16 Gerhard Steenekamp (Vodacom Bulls) – 13 caps, 5 pts (1t)
17 Wilco Louw (Vodacom Bulls) – 26 caps, 5 pts (1t)
18 RG Snyman (Leinster) – 48 caps, 15 pts (3t)
19 Ruan Nortje (Vodacom Bulls) – 15 caps, 0 pts
20 Andre Esterhuizen (Hollywoodbets Sharks) – 26 caps, 20 pts (4t)
21 Kwagga Smith (Shizuoka Blue Revs) – 60 caps, 55 pts (11t)
22 Grant Williams (Hollywoodbets Sharks) – 26 caps, 30 pts (6t)
23 Manie Libbok (Kintetsu Liners) – 26 caps, 141 pts (2t, 46c, 13p)
Italia-Sudafrica sabato dalle 13 live su Sky
La diretta di Italia-Sudafrica, su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, inizierà alle 13 con un ampio pre partita con Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 13.40 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti. Al termine, un ampio post partita con commenti, analisi e le voci dei protagonisti.