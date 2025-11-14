Nations Series, Italia-Sudafrica (e non solo) su Sky

Nations Series, Italia-Sudafrica (e non solo) su Skyguida tv
Torino capitale dello sport tra ATP Finals e Quilter Nations Series per un un sabato da vivere tutto su Sky Sport. L’Italia del rugby sfida il Sudafrica campione del mondo: appuntamento in diretta dall’Allianz Stadium sabato alle 13.40 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW con pre partita dalle 13
A novembre il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle “Quilter Nations Series” su Sky e in streaming su NOW, con tante sfide da vivere in diretta. Grande attesa, sabato 15 novembre, per la partita che vedrà di fronte Italia e i campioni del mondo del Sudafrica. La sfida tra Azzurri e Springboks sarà ospitata da una Torino che vive i suoi giorni più entusiasmanti anche grazie alle Nitto ATP Finals, le cui semifinali del torneo singolare e doppio saranno in diretta su Sky Sport Tennis e NOW sabato dalle 11.30, per una lunghissima giornata in cui si alterneranno i migliori campioni del tennis e del rugby mondiali. La diretta di Italia-Sudafrica, su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, inizierà alle 13 con un ampio pre partita con le due leggende del rugby azzurro Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 13.40 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti. Al termine, un ampio post partita con commenti, analisi e le voci dei protagonisti.
Sabato altre 4 partite di livello mondiale su Sky
La grande giornata di rugby proseguirà con altre 4 partite di livello mondiale: alle 16.10 Inghilterra-All Blacks in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW; alle 18.40 Galles-Giappone in diretta su Sky Sport Arena e NOW; alle 21.10 Irlanda-Australia in diretta su Sky Sport Arena e NOW e Francia-Fiji in diretta su Sky Sport Mix e NOW. Le emozioni del fine settimana targato “Quilter Nations Series” su Sky si concluderanno domenica 16 novembre in diretta alle 16.10 su Sky Sport Max e NOW con Scozia-Argentina. Durante tutto il mese delle “Quilter Nations Series”, su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.
La programmazione su Sky e NOW
Sabato 15 novembre
- ITALIA-SUDAFRICA: ore 13.40, Sky Sport Uno, Arena e NOW (Pierantozzi/Fusetti)
- INGHILTERRA-ALL BLACKS: ore 16.10, Sky Sport Uno, Arena e NOW (Malpezzi/Frati)
- GALLES-GIAPPONE: ore 18.40, Sky Sport Arena e NOW (Viscardi/Frati)
- IRLANDA-AUSTRALIA: ore 21.10, Sky Sport Arena e NOW (Molla/De Rossi)
- FRANCIA-FIJI: ore 21.10, Sky Sport Mix e NOW (Malpezzi-Fusetti)
Domenica 16 novembre
- SCOZIA-ARGENTINA: ore 16.10, Sky Sport Max e NOW (Pierantozzi/Dominguez)