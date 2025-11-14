Nations Series, Italia-Sudafrica (e non solo) su Sky

A novembre il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle “Quilter Nations Series” su Sky e in streaming su NOW, con tante sfide da vivere in diretta. Grande attesa, sabato 15 novembre, per la partita che vedrà di fronte Italia e i campioni del mondo del Sudafrica. La sfida tra Azzurri e Springboks sarà ospitata da una Torino che vive i suoi giorni più entusiasmanti anche grazie alle Nitto ATP Finals, le cui semifinali del torneo singolare e doppio saranno in diretta su Sky Sport Tennis e NOW sabato dalle 11.30, per una lunghissima giornata in cui si alterneranno i migliori campioni del tennis e del rugby mondiali. La diretta di Italia-Sudafrica, su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, inizierà alle 13 con un ampio pre partita con le due leggende del rugby azzurro Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 13.40 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti. Al termine, un ampio post partita con commenti, analisi e le voci dei protagonisti.