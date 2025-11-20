Italrugby, il XV per la sfida al Cile

Sabato -live su Sky Sport Arena e NOW- l'Italia del rugby affronta a Genova, il Cile nel match conclusivo delle Quilter Nations Series. Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che scenderà in campo: un solo cambio rispetto al 15 titolare che ha battuto l'Australia sabato scorso ad Udine. In prima linea, a destra, Marco Riccioni prende il posto di Simone Ferrari, unico superstite della storica vittoria sugli Springboks nel 2016 a Firenze. Ferrari inizierà, come allora dalla panchina. Una panchina con 6 avanti e
Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Cile sabato 22 novembre alle 21.10 allo Stadio Ferraris di Genova, terzo ed ultimo appuntamento degli Azzurri nelle Quilter Nations Series con diretta prevista su Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle 20.40.
Primo confronto tra Italia e Cile
Per il primo confronto assoluto contro la squadra sudamericana, sono dieci i cambi nel XV titolare rispetto al precedente test contro il Sudafrica. Triangolo allargato inedito con Capuozzo, Ioane e Belloni che torna a vestire la maglia dell’Italia dal primo minuto dopo il Tour Estivo. Coppia di centri formata da Menoncello e Marin – insieme contro la Namibia lo scorso giugno – mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Da Re – al quarto cap da titolare nel 2025 con gli Azzurri – e Alessandro Garbisi. In terza linea, insieme al rientrante capitan Lamaro, ci sarà Izekor e la conferma di Lorenzo Cannone. In seconda linea - spiega la nota FIR- prima partita stagionale da titolare per Ruzza che sarà affiancato da Niccolò Cannone, mentre la prima linea sarà formata da Hasa, Di Bartolomeo – entrambi alla prima partita da titolare in Italia – e Ferrari. In panchina, insieme agli esordienti Opoku e Todaro, pronti a subentrare Dimcheff, Fischetti, Zilocchi, Zuliani, Page-Relo e Brex. Oltre a Riccioni – fermatosi nell’allenamento di martedì – non sarà a disposizione per il match contro il Cile anche Stephen Varney: il mediano di mischia ha riportato nell’allenamento di mercoledì mattina una frattura costale. Ulteriori accertamenti non hanno evidenziato quadri di particolare gravità, ma il giocatore non potrà scendere in campo. In serata si unirà al gruppo dell’Italia Alessandro Fusco, mediano di mischia delle Zebre. Dirigerà la partita l'inglese Adam Leal.
La formazione Azzurra
15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 30 caps)
14 Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)
13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 33 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 16 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 41 caps)
10 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)
9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)
7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps) – capitano
6 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 7 caps)
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 66 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 57 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 68 caps)
2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 5 caps)
1 Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)
A disposizione
16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)
17 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 57 caps)
18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)
19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)
20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 37 caps)
21 Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 20 caps)
22 Juan Ignacio BREX (Toulon, 48 caps)
23 Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)
Italia-Cile sabato dalle 20.40 live su Sky
La diretta di Italia-Cile, su Sky Sport Arena e NOW, inizierà alle 20.40 con un ampio pre partita con Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 21.10 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti. Al termine, un ampio post partita con commenti, analisi e le voci dei protagonisti.