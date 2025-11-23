Non solo tennis: se diventassimo tutti anche un po' rugbisti?

La vittoria contro il Cile era preventivabile, ma ha fatto arrabbiare Quesada: questo perché il livello si è alzato e l'Italia può essere un avversario scomodo per tutti al Sei Nazioni (trasmesso sempre su Sky anche nel 2026). Ma il tema è anche un altro: queste vittorie possono dare un entusiasmo quasi... tennistico. Non solo ai giocatori, ma a tutto un Paese