Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Non solo tennis: se diventassimo tutti anche un po' rugbisti?

Francesco Pierantozzi
©Getty

La vittoria contro il Cile era preventivabile, ma ha fatto arrabbiare Quesada: questo perché il livello si è alzato e l'Italia può essere un avversario scomodo per tutti al Sei Nazioni (trasmesso sempre su Sky anche nel 2026). Ma il tema è anche un altro: queste vittorie possono dare un entusiasmo quasi... tennistico. Non solo ai giocatori, ma a tutto un Paese

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ