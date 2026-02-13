Sfaccettature è la parola chiave. In campo come nella vita, Riccardo Favretto è un giocatore capace di adattarsi a ogni ruolo e di mettersi sempre al servizio della squadra. Ma oltre al rugby c’è molto di più: barbiere e tatuatore per sé e i suoi compagni, pescatore nei giorni liberi, marito e padre prima di tutto. Tra infortuni, dubbi e rinascite, il suo percorso oggi si intreccia con la crescita dell’Italia nel Sei Nazioni. Il suo racconto a Sky Sport Insider