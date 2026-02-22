La terza giornata del Sei Nazioni under 20 si è conclusa con il match tra Francia e Italia , vinto dai Bleuets 17 a 32 dopo 80 minuti di dura battaglia. La nazionale italiana ha giocato un gran primo tempo, lottando su ogni pallone e creando varie situazioni favorevoli che le hanno consentito di andare al riposo sul 17 a 14. Nella seconda parte dell’incontro è venuta fuori la maggiore profondità della Francia, che, grazie a questa vittoria con il bonus mete, vola in testa alla classifica a punteggio pieno.

Primo tempo: la Francia accelera, l’Italia risponde colpo su colpo

L’Italia inizia la partita di Lille con buon piglio. Nei primi 10 minuti gli Azzurrini tengono bene il campo, bloccano le iniziative dei francesi e riescono ad andare in vantaggio grazie all’incursione di Christian Brasini, che al 10’ è il più veloce di tutti a concretizzare una lunga fase di pick and go. La trasformazione di Francesco Braga porta il punteggio sullo 0 a 7. Alla prima occasione nella metà campo avversaria la Francia va subito in meta. Il numero 8 Lucas Andjisseramatchi si stacca da un drive avanzante e schiaccia a terra l’ovale del 5 a 7. Il mediano di apertura Gabin Kretchmann fallisce la trasformazione e l’Italia conserva il +2. La grande protagonista del match resta la pioggia, che cade forte e incessante sul terreno di gioco, complicando le operazioni di entrambe le squadre. Per gli Azzurini arriva un ulteriore problema quando l’arbitro sventola un cartellino rosso a Enoch Opoku-Gyamfi per un colpo alla testa di Joachim Senga Kouo. L’inferiorità numerica da 20 minuti costa caro: al 18’ il neo entrato Axel Guillaud viene imbeccato sullo spazio, cambia l’angolo di corsa e va a schiacciare la palla del 12 a 7, che diventa 14 a 7 dopo la trasformazione di Kretchmann. Al 24’ l’Italia costruisce un’azione da applausi: Valerio Pelli rompe la linea di difesa e trova il sostegno di Marco Spreafichi fin sotto i pali. La meta però viene annullata a causa di un in avanti. I ragazzi di coach Di Giandomenico sono presenti, creano occasioni e mettono ripetutamente in difficoltà la Francia. Il guizzo arriva ancora una volta da parte dei padroni di casa con il mediano Baptiste Tilloles, bravo a tradurre in meta uno spunto dell’onnipresente Andjisseramatchi. Al 31’ il parziale è 17 a 7. Valerio Pelli rimette tutto in discussione al 36’, quando firma la meta del 17 a 12 al termine di un drive ben impostato e concluso ancora meglio. Francesco Braga è preciso dalla piazzola e fissa il punteggio fino a 17 a 14, il risultato con cui si chiude il primo tempo.