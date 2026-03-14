Squadre in campo alle 17.40 di sabato 14 marzo (diretta esclusiva su Sky Sport Uno, NOW e TV8, con studio prepartita dalle 17 e post dalle 19.40) con gli Azzurri che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e sognano di chiudere il miglior torneo della loro storia. Di fronte, però, c’è una squadra in crisi ma tutt’altro che abbordabile, come dimostrano le recenti prestazioni con Scozia e Irlanda ascolta articolo

Galles-Italia è un altro appuntamento con la storia. Non solo gli Azzurri non hanno mai ottenuto tre vittorie in un singolo Sei Nazioni, ma solo in un’occasione hanno avuto l’opportunità di conquistare la terza, nel 2007 contro l’Irlanda. Nelle altre occasioni in cui sono arrivati due successi (2013 e 2024) la seconda vittoria è arrivata all’ultima giornata. Di conseguenza, è la prima volta che questa generazione azzurra si trova di fronte alla possibilità di scrivere un’altra pagina di storia del rugby italiano: vincere significherebbe chiudere il miglior Sei Nazioni di sempre, a prescindere dalla posizione in classifica. L’Italia è quarta e con un successo consoliderebbe la sua posizione, anche se rimane aperta una piccolissima speranza di podio, ma l’Irlanda dovrebbe perdere senza fare punti con la Scozia e gli Azzurri poi dovrebbero espugnare Cardiff con il bonus e con il distacco necessario a coprire la differenza punti tra le due squadre (-24 per l’Italia, +16 per l’Irlanda). Appuntamento sabato 14 marzo alle 17.40 su Sky Sport Uno, su NOW e in chiaro su TV8, con lo studio prepartita dalle 17 e il postpartita dalle 19.40 insieme a Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Domínguez.

Un approccio diverso Finora l’Italia ha sempre dimostrato una grande capacità di capitalizzare le occasioni create, nonostante percentuali di possesso inferiori o al massimo paritarie alle avversarie. Gli Azzurri non sono mai andati oltre il 52% di possesso, hanno difeso benissimo in queste prima quattro giornate ripatendo in maniera fulminea ogni qual volta gli avversari concedevano spazio, soprattutto nelle situazioni di gioco rotto. Quella di Cardiff potrebbe essere una partita diversa: il Galles attacca molto per linee dirette, utilizzando soprattutto Wainwright, Carré (autore di una meta strepitosa con l’Irlanda) e il capitano Dewi Lake, ma tende comunque a lasciare molto il pallone agli avversari, difendendo compatto sulla linea e intervenendo meno nel breakdown rispetto ad altre formazioni. Questo significa che l’Italia potrebbe avere più possesso rispetto alle partite precedenti, e dovrà quindi gestirlo in maniera diversa: commettere errori alla mano o sbagliare le decisioni chiave rischia di far arenare la partita, portandola sul binario che i gallesi preferiscono. La squadra di Tandy è già riuscita a ingabbiare Scozia e Irlanda, andando molto vicina al colpaccio soprattutto con gli scozzesi, e ha dimostrato una grande crescita dopo le due brutte sconfitte contro Inghilterra e Francia.

Scelte di formazione Quesada ripropone Fusco dal primo minuto, con Varney pronto a subentrare per la prima volta in questo torneo. Gli altri due cambi sono obbligati, con Ferrari infortunato e Zambonin non al meglio: spazio ad Hasa – seconda da titolare per lui, dopo il test col Cile – e Ruzza, tra i più positivi dalla panchina in questo Sei Nazioni. Per il resto, Quesada conferma il blocco che lo ha portato fin qui: inamovibili ovviamente i “Brexoncello” e la terza linea Lamaro-Zuliani-Lorenzo Cannone, così come in prima linea vengono confermati Fischetti e Nicotera accanto ad Hasa. Attenzione alla panchina: si rivedono Zilocchi e Odiase, e soprattutto Quesada conferma Marin e Allan insieme. All’apparenza possono sembrare due “doppioni”, ma come spiegato dal tecnico in conferenza stampa la presenza di Allan permette di anticipare il cambio di Marin, che con un 6+2 rischierebbe di entrare molto tardi. Inoltre, l’utility back del Benetton andrà a coprire principalmente la posizione di centro, mentre Allan è considerato più un ricambio di Garbisi all’apertura o di Pani ad estremo. Dall’altra parte Steve Tandy ha deciso di non cambiare nulla, dando totale fiducia al gruppo che messo in difficoltà l’Irlanda a Dublino. Confermato Rees-Zammit ad estremo, un ruolo dove può avere più spazio ma è chiamato anche a compiti difensivi diversi, anche se la chiave del gioco gallese è davanti, dove tanti giocatori sono in grado di fare strada attaccando per linee dirette: detto di Carré, Lake e Wainwright, non bisogna dimenticare il lavoro di Mann e Jenkins, e attenzione anche alla coppia di centri Hawkins-James, in grado di guadagnare metri palla in mano. Tutto passa però dalle giocate di Tomos Williams, il vero motore di questa squadra, in grado di mettere grande pressione agli avversari anche al piede e di trovare sempre la giocata più imprevedibile per cambiare il ritmo di un Galles che ha bisogno di giocatori come lui per fare il salto di qualità.

Le formazioni di Galles-Italia Galles: 15 Louis Rees-Zammit, 14 Ellis Mee, 13 Eddie James, 12 Joe Hawkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Edwards, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Alex Mann, 5 Ben Carter, 4 Dafydd Jenkins, 3 Tomas Francis, 2 Dewi Lake (C), 1 Rhys Carré A disposizione: 16 Ryan Elias, 17 Nicky Smith, 18 Archie Griffin, 19 Adam Beard, 20 Olly Cracknell, 21 Kieran Hardy, 22 Jarrod Evans, 23 Blair Murray Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Muhamed Hasa, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 David Odiase, 21 Stephen Varney, 22 Leonardo Marin, 23 Tommaso Allan