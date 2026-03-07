Dopo due trasferte di fila, l'ItalRugby di Gonzalo Quesada torna a giocare all'Olimpico in quest'edizione del Sei Nazioni. Avversaria l'Inghilterra, contro cui gli azzurri non hanno mai vinto nella loro storia: l'obiettivo è infrangere il tabù. La partita è in diretta dalle 17.40 su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW e Sky Go
17' - Cavalcata di Ioane sul lato sinistro del campo: prova anche a lanciarsi da solo col piede, trovando però la chiusura della difesa inglese dentro l'area di meta
15' - Gli azzurri muovono bene l'ovale e il pubblico fa partire il coro "Italia, Italia". Prende coraggio la squadra di Quesada
13' - Gioco fermo per un minuto abbondante per soccorrere Genge, sanguinante alla testa. Partita ripresa e Italia che ora si fa vedere più spesso nella metà-campo inglese
10' - Alessandro Garbisi calcia male e innesta il contrattacco inglese sul lato destro del campo. Brex però in difesa forza l'infrazione inglese e recupera il pallone
8' - Grande recupero di Zambonin, ottima tenuta difensiva degli azzurri finora
7' - Calcio per l'Inghilterra: non cercano i pali ma vanno in rimessa per provare la meta
7' - Inizio aggressivo dell'Inghilterra, l'Italia si difende
5' - L'Inghilterra si avvicina alla linea di meta, ma c'è una rimessa per l'Italia ora: vinta e liberazione col piede dai 22 metri
4' - In avanti dell'Italia nel tentativo di intercettare l'ovale. Prima mischia, a favore dell'Inghilterra
2' - Si usa tanto il piede in questo inizio. Prova a guadagnare metri l'Inghilterra
1' - Si parte col drop di Paolo Garbisi
Nell'Inghilterra confermato il forfait di Curry, infortunatosi nel riscaldamento. Al suo posto c'è Underhill
Il momento del canto degli italiani
Canta l'ex giocatore Denis Dallan: i tifosi azzurri non sono assolutamente da meno di quelli inglesi. L'Olimpico è una bolgia
Si parte con gli inni nazionali
Tocca prima a God Save the King: i tifosi inglesi si fanno sentire, sono circa 20mila!
Minuto di silenzio per Carlo Loranzi
Ex giocatore di rugby della Nazionale, è scomparso lo scorso 28 febbraio a 77 anni
I risultati dell'Inghilterra al Sei Nazioni 2026
1^ giornata: Inghilterra-Galles 47-8 (HIGHLIGHTS)
2^ giornata: Scozia-Inghilterra 31-20 (HIGHLIGHTS)
3^ giornata: Inghilterra-Irlanda 21-42 (HIGHLIGHTS)
Le squadre stanno entrando in campo
Atmosfera caldissima all'Olimpico
I risultati dell'Italia al Sei Nazioni 2026
1^ giornata: Italia-Scozia 18-15 (HIGHLIGHTS)
2^giornata: Irlanda-Italia 20-13 (HIGHLIGHTS)
3^giornata: Francia-Italia 33-8 (HIGHLIGHTS)
Il cambio d'assistente per la guerra in Iran
Come conseguenza di quanto sta succedendo in Medio Oriente, c'è stato un cambiamento nella direzione arbitrale della partita. L'australiano Nic Berry, inizialmente nominato primo assistente (giudice di linea), non avrebbe potuto raggiungere Roma per via aerea. È stato così sostituito dallo scozzese Sam Grove-White. L'arbitro principale sarà il francese Luc Ramos
Gli altri risultati della 4^ giornata
Ieri sera l'Irlanda ha battuto in casa il Galles 27-17 (nel video gli highlights del match). Da poco si è invece conclusa Scozia-Francia con la vittoria a sorpresa dei padroni di casa per 50-40
Il pronostico di Martin Castrogiovanni
L'ex pilone azzurro, oggi talent per Sky Sport, vuole che l'Italia rompa la maledizione-Inghilterra. Ecco come vede il match di oggi all'Olimpico
Le parole di Alex Coles
Compagno di squadra dell'azzurro Fischetti ai Northampton Saints, il giocatore inglese ha parlato alla vigilia del match ai microfoni di Sky Sport
Problemi per Tom Curry nel riscaldamento
Il giocatore inglese non sembra in grado di poter giocare da titolare
Le parole di Lamaro alla vigilia
Il capitano azzurro si è beccato qualche punto di sutura al sopracciglio destro, ma sarà in prima linea per guidare la sua squadra
La squadra chiama, il pubblico risponde
L'appello degli azzurri ha riscosso successo: ecco due tifosi fuori dall'Olimpico con maglie azzurre e anche parrucche tricolori, per non farsi mancare nulla
"Coloriamo l'Olimpico di azzurro"
La campagna dell'ItalRugby per ricevere più sostegno possibile dal pubblico dell'Olimpico
Distrutto il trofeo del Sei Nazioni
Chi vincerà quest'edizione non potrà alzare al cielo la coppa, andata distrutta in un incendio a causa di un incidente stradale
I numeri della sfida e la prima volta
L’Italia ha segnato 404 punti all’Inghilterra, subendone 1271. Il primo incontro ufficiale tra Inghilterra e Italia si è giocato a Twickenham, per il Mondiale 1991. In quell’occasione gli inglesi vinsero 36-6. A quel tempo l'Italia non faceva ancora parte del Sei Nazioni (l'ingresso sarebbe avvenuto solo nel 2000).
Il tabù inglese dell'Italia
L'Inghilterra è l'unica avversaria del Sei Nazioni contro cui gli azzurri non hanno mai vinto. Nei precedenti 32 incontri ufficiali, tutti successi inglesi. Ci sarebbe anche un pareggio a quota 15 datato 1986, proprio a Roma. Per quella partita però solo la Federazione Italiana Rugby riconobbe il “cap”, quindi non è considerata tra gli incontri ufficiali
Gli highlights del Sei Nazioni Under 20
Ieri sera gli azzurrini sono stati sconfitti dai pari età inglesi 17-37 a Treviso. Nel video gli highlights, QUI il racconto del match
A disposizione di Borthwick
Ecco la panchina inglese:
- 16. Luke COWAN-DICKIE (Sale Sharks, 56 caps)
- 17. Bevan RODD (Sale Sharks, 13 caps)
- 18. Trevor DAVISON (Northampton Saints, 6 caps)
- 19. Ollie CHEESUM (Leicester Tigers, 33 caps)
- 20. Sam UNDERHILL (Bath Rugby, 48 caps)
- 21. Henry POLLOCK (Northampton Saints, 8 caps)
- 22. Jack VAN POORTVILIET (Leicester Tigers, 22 caps)
- 23. Marcus SMITH (Harlequins, 48 caps)
Il XIV dell'Inghilterra
La formazione scelta da Steve Borthwick:
- 15. Elliot DALY (Saracens, 74 caps)
- 14. Tom ROEBUCK (Sale Sharks, 10 caps)
- 13. Tommy FREEMAN (Northampton Saints, 25 caps)
- 12. Seb ATKINSON (Gloucester Rugby, 2 caps)
- 11. Cadan MURLEY (Harlequins, 4 caps)
- 10. Fin SMITH (Northampton Saints, 14 caps)
- 9. Ben SPENCER (Bath Rugby, 16 caps)
- 8. Ben EARL (Saracens, 49 caps)
- 7. Tom CURRY (Sale Sharks, 68 caps)
- 6. Guy PEPPER (Bath Rugby, 10 caps)
- 5. Alex COLES (Northampton Saints, 17 caps)
- 4. Maro ITOJE (Saracens, 100 caps) – capitano
- 3. Joe HEYES (Leicester Tigers, 20 caps)
- 2. Jamie GEORGE (Saracens, 108 caps)
- 1. Ellis GENGE (Bristol Bears, 78 caps)
A disposizione di Quesada
Ecco la panchina:
- 16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 8 caps)
- 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 22 caps)
- 18 Muhamed HASA (Zebre Parma 6 caps)
- 19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 70 caps)
- 20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 11 caps)
- 21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 23 caps)
- 22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 20 caps)
- 23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)
I cambi rispetto alla partita con la Francia
Capuozzo di nuovo assente per infortunio, Pani titolare da estremo. Torna invece Nacho Brex accanto a Menoncello. Dopo tre ingressi dalla panchina, in mediana di mischia c'è Alessandro Garbisi al posto di Fusco e al fianco di suo fratello Paolo
Il XV dell'Italia
La formazione scelta da Quesada:
15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 11 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 12 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 50 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 37 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 45 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 52 caps)
9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 22 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 41 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 52 caps) – capitano
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 17 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 61 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 72 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 39 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 61 caps)
Buonasera a tutti. Quarta giornata del Sei Nazioni 2026 e per l'Italia c'è il tabù Inghilterra. Avviciniamoci insieme all'inizio della partita, previsto alle 17.40 allo Stadio Olimpico di Roma