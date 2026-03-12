Quinta giornata del Sei Nazioni. L'Italia chiude in Galles, calcio d'inizio sabato alle 17.40, live su Sky Sport Uno e NOW (dalle 17 con ampio pre-partita). Tre i cambi per Quesada rispetto al XV che ha fatto la storia battendo per la prima volta l'Inghilterra sabato scorso
Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione dell'Italia che sabato 14 marzo, a Cardiff, affronterà il Galles nell'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby 2026. Fischio d'inizio al Principality Stadium di Cardiff alle ore 17.40 in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tre i cambi rispetto alla squadra che ha fatto la storia battendo per la prima volta l'Inghilterra, sabato scorso a Roma. Con la maglia numero 9 torna titolare Alessandro Fusco. In seconda linea parte dall'inizio, per la prima volta nel torneo di quest'anno, Federico Ruzza. In prima linea, Muhamed Hasa sostituisce l'infortunato Ferrari. Panchina con 5 avanti e 3 tre-quarti. Si rivede Stephen Varney, guarda caso nato in Galles. Sarà il confronto numero 34 tra le due squadre, con gli ultimi due precedenti vinti dagli Azzurri con un totale di cinque successi italiani, un pareggio e ventotto vittorie gallesi. La partita sarà diretta dall’arbitro inglese Christophe Ridley.
La formazione dell'Italia
15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)
3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)
A disposizione
16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)
18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)
19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)
20 David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)
21 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)
22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)
23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)
La formazione del Galles
15. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 39 caps)
14. Ellis Mee (Scarlets – 7 caps)
13. Eddie James (Scarlets – 8 caps)
12. Joe Hawkins (Scarlets – 10 caps)
11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 69 caps)
10. Dan Edwards (Ospreys – 10 caps)
9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 71 caps)
8. Aaron Wainwright (Dragons – 66 caps)
7. James Botham (Cardiff Rugby – 20 caps)
6. Alex Mann (Cardiff Rugby – 15 caps)
5. Ben Carter (Dragons – 18 caps)
4. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 30 caps)
3. Tomas Francis (Provence Rugby – 81 caps)
2. Dewi Lake (Ospreys – 30 caps) captain
1. Rhys Carre (Saracens – 27 caps)
A disposizione
16. Ryan Elias (Scarlets – 47 caps)
17. Nicky Smith (Leicester Tigers – 62 caps)
18. Archie Griffin (Bath Rugby – 15 caps)
19. Adam Beard (Montpellier – 64 caps)
20. Olly Cracknell (Leicester Tigers – 4 caps)
21. Kieran Hardy (Ospreys – 30 caps)
22. Jarrod Evans (Harlequins – 16 caps)
23. Blair Murray (Scarlets – 15 caps)